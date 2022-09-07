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США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС
США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС
США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС, возложив ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:27
2022-09-07T00:27
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС, возложив ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис со своей стороны выразил поддержку идее создания демилитаризованной зоны вокруг АЭС, которая с марта работает под охраной российских военных, а также потребовал передать станцию украинским властям."Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине", - заявил Делаурентис.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, россия, сша, запорожская аэс
В мире, Россия, США, Запорожская АЭС
00:27 07.09.2022
 
США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС

США на заседании Совета Безопасности ООН поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС, возложив ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис со своей стороны выразил поддержку идее создания демилитаризованной зоны вокруг АЭС, которая с марта работает под охраной российских военных, а также потребовал передать станцию украинским властям.
"Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине", - заявил Делаурентис.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
00:23Специальная военная операция на Украине
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
 
В миреРоссияСШАЗапорожская АЭС
 
 
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