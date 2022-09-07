https://ria.ru/20220907/ssha-1814983392.html

США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС

США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС

США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС, возложив ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:27

2022-09-07T00:27

2022-09-07T00:27

в мире

россия

сша

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС, возложив ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис со своей стороны выразил поддержку идее создания демилитаризованной зоны вокруг АЭС, которая с марта работает под охраной российских военных, а также потребовал передать станцию украинским властям."Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине", - заявил Делаурентис.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220907/zaes-1814983300.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, запорожская аэс