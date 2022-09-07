https://ria.ru/20220907/sputniki-1815066126.html
Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 07.09.2022
Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:07
2022-09-07T11:07
2022-09-07T11:07
россия-китай: главное
китай
космос
спутники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815064483_0:45:2154:1258_1920x0_80_0_0_3342852468983cf4ebd91604f34ada2b.jpg
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая.Запуск состоялся в 12:19 вторника по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя CZ-2D ("Великий поход-2Г" или "Чанчжэн-2Г"). Космические аппараты вышли на намеченные орбиты.Спутники в основном предназначены для проведения научных экспериментов, обследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 436-м по счету.
https://ria.ru/20220905/bpla-1814507288.html
китай
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815064483_315:0:1992:1258_1920x0_80_0_0_d3ed7e502d8a0a0c1b0252803c185397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, космос, спутники
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос, спутники