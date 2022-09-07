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Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 07.09.2022
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Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 07.09.2022
Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:07
2022-09-07T11:07
россия-китай: главное
китай
космос
спутники
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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая.Запуск состоялся в 12:19 вторника по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя CZ-2D ("Великий поход-2Г" или "Чанчжэн-2Г"). Космические аппараты вышли на намеченные орбиты.Спутники в основном предназначены для проведения научных экспериментов, обследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 436-м по счету.
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китай, космос, спутники
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос, спутники
11:07 07.09.2022
 

Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли

© Фото : China Aerospace Science and Technology CorporationЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн"
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : China Aerospace Science and Technology Corporation
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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Запуск состоялся в 12:19 вторника по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя CZ-2D ("Великий поход-2Г" или "Чанчжэн-2Г"). Космические аппараты вышли на намеченные орбиты.
Пекинская штаб-квартира компании AVIC - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:18Россия-Китай: Главное
Крупногабаритный БПЛА КНР для ближнего космоса совершил свой первый полет
Спутники в основном предназначены для проведения научных экспериментов, обследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 436-м по счету.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКосмосспутники
 
 
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