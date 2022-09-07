https://ria.ru/20220907/sputniki-1815066126.html

Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 07.09.2022

Китай запустил пятую группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:07

2022-09-07T11:07

2022-09-07T11:07

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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай произвел успешный запуск пятой группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-35" (Yaogan-35) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая.Запуск состоялся в 12:19 вторника по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя CZ-2D ("Великий поход-2Г" или "Чанчжэн-2Г"). Космические аппараты вышли на намеченные орбиты.Спутники в основном предназначены для проведения научных экспериментов, обследования земельных ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 436-м по счету.

https://ria.ru/20220905/bpla-1814507288.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос, спутники