https://ria.ru/20220907/spg-1815123534.html
Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года
Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года - РИА Новости, 07.09.2022
Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года
Первую линию завода "Арктик СПГ 2" планируется запустить в конце 2023 года, в это же время, вероятно, будет уже готов первый танкер для перевозки продукции,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:43
2022-09-07T13:43
2022-09-07T13:52
экономика
арктик спг - 2
леонид михельсон
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Первую линию завода "Арктик СПГ 2" планируется запустить в конце 2023 года, в это же время, вероятно, будет уже готов первый танкер для перевозки продукции, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума."Я думаю, первый (танкер - ред.) будет, но в конце (следующего - ред.) года, но нас это не напрягает, потому что сами планировали так, в декабре... первую линию... 2023 года", - сказал Михельсон.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктик спг - 2, леонид михельсон, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Арктик СПГ - 2, Леонид Михельсон, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
13:43 07.09.2022 (обновлено: 13:52 07.09.2022)
Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года
Михельсон: первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года