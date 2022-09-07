https://ria.ru/20220907/spg-1815123534.html

Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года

Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года - РИА Новости, 07.09.2022

Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года

Первую линию завода "Арктик СПГ 2" планируется запустить в конце 2023 года, в это же время, вероятно, будет уже готов первый танкер для перевозки продукции,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:43

2022-09-07T13:43

2022-09-07T13:52

экономика

арктик спг - 2

леонид михельсон

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Первую линию завода "Арктик СПГ 2" планируется запустить в конце 2023 года, в это же время, вероятно, будет уже готов первый танкер для перевозки продукции, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума."Я думаю, первый (танкер - ред.) будет, но в конце (следующего - ред.) года, но нас это не напрягает, потому что сами планировали так, в декабре... первую линию... 2023 года", - сказал Михельсон.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

экономика, арктик спг - 2, леонид михельсон, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)