Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/spetsoperatsiya-1815272570.html
Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы
Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы - РИА Новости, 07.09.2022
Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы
Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:16
2022-09-07T21:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
россия
донецкая народная республика
херсонская область
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067524_0:66:2946:1723_1920x0_80_0_0_6651b6d0851d6c654ccae3ba14786ca6.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема.Тем временем президент РФ Владимир Путин прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, заявив, что доверяет отчету агентства по ситуации на станции, указав, что эксперты находятся под давлением западных стран и не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудит в четверг с гендиректором МАГАТЭ идею агентства о создании зоны безопасности вокруг станции.Ход операцииМинобороны РФ сообщило в среду, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема.Также по данным ведомства, украинские войска из-за больших потерь в живой силе и технике в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении. Потери за сутки составили более 150 солдат, 4 танка и другая техника.Министерство сообщило об уничтожении крупного хранилища топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом объемом более 5,5 тысячи тонн.За минувшие сутки истребители ВКС РФ сбили в районе Токарево Херсонской области украинский истребитель МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области штурмовик Су-25.Также в ведомстве заявили, что российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники.Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, поражены шесть пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха".Вооружённые силы РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым.За прошедшие сутки было сбито восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО. Отмечается, что также перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.Обстановка вокруг ЗАЭСОбстановка вокруг Запорожской АЭС по-прежнему остается в центре внимания Москвы.Так, Минобороны РФ сообщило в среду, что Киев в течение суток трижды обстрелял город Энергодар, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.Ситуацию на станции затронул и президент РФ Владимир Путин, выступая во Владивостоке. По мнению российского лидера, представители МАГАТЭ, которые недавно посетили ЗАЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают, поэтому не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны. Тем не менее, Путин заявил, что доверяет отчету агентства по ситуации на станции. Он сообщил, что поручил "Росатому" представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС, поскольку главную опасность там представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.Путин также отметил, что на территории станции нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ. Та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром атомной электростанции.Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудит 8 сентября, в четверг, с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси идею о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, указав, что пока идея выглядит сырой, но сам ее вектор достоин внимания.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
https://ria.ru/20220907/kadyrov-1815256935.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815228363.html
https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html
https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067524_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9b0729d22fd58ecebd8ed896cf7fb69d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, донецкая народная республика, херсонская область , магатэ, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны, миг-29, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
21:16 07.09.2022
 
Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы

Спецоперация, 7 сентября: взятие Кодемы, Путин комментирует доклад МАГАТЭ

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема.
Тем временем президент РФ Владимир Путин прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, заявив, что доверяет отчету агентства по ситуации на станции, указав, что эксперты находятся под давлением западных стран и не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудит в четверг с гендиректором МАГАТЭ идею агентства о создании зоны безопасности вокруг станции.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило в среду, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 19:37Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений
Также по данным ведомства, украинские войска из-за больших потерь в живой силе и технике в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении. Потери за сутки составили более 150 солдат, 4 танка и другая техника.
Министерство сообщило об уничтожении крупного хранилища топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом объемом более 5,5 тысячи тонн.
За минувшие сутки истребители ВКС РФ сбили в районе Токарево Херсонской области украинский истребитель МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области штурмовик Су-25.
Также в ведомстве заявили, что российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники.
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, поражены шесть пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха".
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 17:56Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ не исключил продолжения боевых действий в следующем году
Вооружённые силы РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым.
За прошедшие сутки было сбито восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО. Отмечается, что также перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.

Обстановка вокруг ЗАЭС

Обстановка вокруг Запорожской АЭС по-прежнему остается в центре внимания Москвы.
Так, Минобороны РФ сообщило в среду, что Киев в течение суток трижды обстрелял город Энергодар, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Ситуацию на станции затронул и президент РФ Владимир Путин, выступая во Владивостоке. По мнению российского лидера, представители МАГАТЭ, которые недавно посетили ЗАЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают, поэтому не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны. Тем не менее, Путин заявил, что доверяет отчету агентства по ситуации на станции. Он сообщил, что поручил "Росатому" представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС, поскольку главную опасность там представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 19:43
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский
Путин также отметил, что на территории станции нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ. Та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром атомной электростанции.
Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудит 8 сентября, в четверг, с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси идею о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, указав, что пока идея выглядит сырой, но сам ее вектор достоин внимания.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 08:00
Киев найдет другое МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСВойска воздушно-космической обороныМиГ-29Су-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала