https://ria.ru/20220907/spetsoperatsiya-1815272570.html

Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы

Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы - РИА Новости, 07.09.2022

Спецоперация, 7 сентября: Минобороны сообщило о взятии Кодемы

Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:16

2022-09-07T21:16

2022-09-07T21:16

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

россия

донецкая народная республика

херсонская область

магатэ

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема.Тем временем президент РФ Владимир Путин прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, заявив, что доверяет отчету агентства по ситуации на станции, указав, что эксперты находятся под давлением западных стран и не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудит в четверг с гендиректором МАГАТЭ идею агентства о создании зоны безопасности вокруг станции.Ход операцииМинобороны РФ сообщило в среду, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР взяли под контроль населенный пункт Кодема.Также по данным ведомства, украинские войска из-за больших потерь в живой силе и технике в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении. Потери за сутки составили более 150 солдат, 4 танка и другая техника.Министерство сообщило об уничтожении крупного хранилища топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом объемом более 5,5 тысячи тонн.За минувшие сутки истребители ВКС РФ сбили в районе Токарево Херсонской области украинский истребитель МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области штурмовик Су-25.Также в ведомстве заявили, что российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники.Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, поражены шесть пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха".Вооружённые силы РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым.За прошедшие сутки было сбито восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО. Отмечается, что также перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.Обстановка вокруг ЗАЭСОбстановка вокруг Запорожской АЭС по-прежнему остается в центре внимания Москвы.Так, Минобороны РФ сообщило в среду, что Киев в течение суток трижды обстрелял город Энергодар, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.Ситуацию на станции затронул и президент РФ Владимир Путин, выступая во Владивостоке. По мнению российского лидера, представители МАГАТЭ, которые недавно посетили ЗАЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают, поэтому не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны. Тем не менее, Путин заявил, что доверяет отчету агентства по ситуации на станции. Он сообщил, что поручил "Росатому" представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС, поскольку главную опасность там представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.Путин также отметил, что на территории станции нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ. Та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром атомной электростанции.Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудит 8 сентября, в четверг, с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси идею о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, указав, что пока идея выглядит сырой, но сам ее вектор достоин внимания.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.

https://ria.ru/20220907/kadyrov-1815256935.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815228363.html

https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html

https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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