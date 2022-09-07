https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815167052.html

Китай продолжит укреплять международное сотрудничество в торговле услугами

Китай продолжит укреплять международное сотрудничество в торговле услугами - РИА Новости, 07.09.2022

Китай продолжит укреплять международное сотрудничество в торговле услугами

В последние годы Китай активно продвигает качественное развитие торговли услугами, сохраняя статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:43

2022-09-07T15:43

2022-09-07T15:43

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МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы Китай активно продвигает качественное развитие торговли услугами, сохраняя статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами.Китай занимает второе место в мире по объему торговли услугами 8 лет подряд, а также ведет торговлю услугами с более чем 200 странами. КНР оказалась на первом месте в мире по вкладу в рост мирового импорта услуг.Китай стремится создать глобальные выставочные платформы, такие как Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS), Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) и Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Гуанчжоуская ярмарка), чтобы стимулировать сотрудничество и рост международной торговли услугами. Недавно завершившаяся CIFTIS - единственная в мире международная комплексная площадка торговли услугами - стала уже десятой успешной такой выставкой.Число участвующих стран, а также отечественных и зарубежных компаний, ежегодно увеличивается. В нынешнем году в ней приняли участие 71 страна и международная организация, более 7 тысяч китайских и зарубежных компаний в формате онлайн и офлайн. Благодаря высокому уровню открытости и огромному рынку Китай привлек внимание компаний во всем мире. Среднегодовые темпы роста торговли услугами в Китае за последнее десятилетие составили 6,1%, что на 3,1 процентных пункта выше, чем на мировом уровне, а совокупный объем импорта услуг превысил 4 триллиона долларов. В 2021 году объем экспорта услуг КНР составил 5,6% от общемирового показателя. За первые 7 месяцев 2022 года объем торговли услугами в Китае вырос на 20,7% и составил 3,4 триллиона юаней. Китай стал важной силой, стимулирующей рост мирового импорта услуг, а также устойчивое восстановление мировой экономики.В Китае торговля наукоёмкими услугами неуклонно растет. В последние годы в связи с постоянным улучшением структуры торговли услугами в Китае акцент делается на звеньях с высокой добавленной стоимостью в глобальной цепочке создания стоимости, таких как проектирование, исследования и разработки. Эпидемия COVID-19 оказала негативное влияние на традиционную торговлю услугами, но она же стимулировала появление большого количества новых технологий, новых форматов бизнеса. Новым импульсом развития торговли стала наукоёмкая торговля услугами, характеризующаяся цифровизацией и интеллектуализацией. С 2012 по 2021 год среднегодовой темп роста торговли наукоёмких услуг в Китае составил 9,3%, из них торговля услугами культуры и развлечений увеличилась в 5,8 раз, а торговля телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами - в 3,2 раза. В первом полугодии этого года экспорт наукоёмких услуг Китая составил 49,63% от общего объема экспорта услуг. На нынешней Китайской международной ярмарке торговли услугами впервые открылся павильон "Метавселенная", где было отражено взаимодействие виртуального и реального миров. Это поспособствует развитию цифровой индустрии в будущем.В Китае торговля услугами демонстрирует тенденцию к “зелёному” и низкоуглеродному развитию. На фоне ускорения прохождения углеродного пика и достижения углеродной нейтральности в торговле услугами власти Китая активно способствовали низкоуглеродной трансформации во многих областях, постоянно распространяя концепции “зелёных инноваций”, такие как “зелёные” здания, “зелёная” логистика, “зелёные” финансы и “зелёные” центры обработки данных, и расширяли применение “зелёных” технологий. Например, в строительной отрасли по состоянию на первое полугодие 2022 года площадь новых “зелёных” зданий в Китае составила более 90% новостроек. Проект Китайского делового центра “Парк Хуамин” в Москве, реализуемый Первым филиалом Китайской государственной строительно-инженерной корпорации, признан "Лучшим реализованным проектом в области строительства в номинации “Строительство гостиниц”". В этом году на выставке CIFTIS была открыта специальная выставочная зона “Экология”, чтобы показать новейшие технологии энергосбережения и защиты окружающей среды, а также укрепить международное сотрудничество по “зелёному” и низкоуглеродному направлениям.Результаты исследования показывают, что торговля услугами и цифровая глобализация станут новыми импульсами экономической глобализации. Инновации — мощная движущая сила развития торговли услугами, и сотрудничество придаст больше жизнеспособности глобальному рынку торговли услугами. Китай придерживается политики открытости и взаимовыгодного сотрудничества, 5 лет подряд сокращает негативный список для иностранных инвестиций, отменяет или ослабляет ограничения на иностранную собственность в сфере услуг. За первые 7 месяцев этого года на сферу услуг пришлось более 75% фактического использования иностранного капитала в Китае. В будущем Китай продолжит укреплять международное сотрудничество в сфере торговли услугами и повышать статус “китайских услуг” в глобальной цепочке создания стоимости.

https://ria.ru/20220907/zinovev-1814927619.html

https://ria.ru/20220825/bioraznoobrazie-1812071310.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, экономика, экология