https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815058705.html

Аэрофлот и КРДВ на ВЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве

Аэрофлот и КРДВ на ВЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 07.09.2022

Аэрофлот и КРДВ на ВЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве

Аэрофлот и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) договорились о сотрудничестве в реализации мероприятий, направленных на повышение... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:46

2022-09-07T10:46

2022-09-07T10:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) договорились о сотрудничестве в реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной, туристической привлекательности и продовольственной безопасности Дальневосточного федерального округа.Подписание соответствующего Соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.Сотрудничество Аэрофлота и КРДВ будет способствовать продвижению продукции, произведённой резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта, отмеченной особым знаком дальневосточного качества "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток", а также повышению инвестиционного и туристического потенциала региона.В рамках первого совместного проекта Аэрофлот включил продукцию дальневосточных предприятий — резидентов ТОР и СПВ — в бортовое меню на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга во Владивосток, выполняемых в дни подготовки и проведения Восточного экономического форума. Продукция с маркировкой локального бренда и "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток" — берёзовый сок, дикая белая рыба и курица — будет предлагаться пассажирам Аэрофлота до 10 сентября.Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский: "Сотрудничество с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики — важный вклад в повышение узнаваемости дальневосточных брендов, который будет способствовать поддержке и развитию бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. Мы всегда очень требовательно подходим к качеству сервиса и продукции, предоставляемым на рейсах нашим пассажирам. Присутствие на борту самолётов Аэрофлота продукции с маркировкой "Сделано в ТОР и СПВ Дальний Восток" — это достойный знак качества, который привлечёт дополнительное внимание пассажиров, живущих за пределами Дальнего Востока. Аэрофлот, являясь крупнейшим российским авиаперевозчиком, в том числе, на Дальний Восток, осознаёт важность своей социальной миссии — обеспечивать связанность и транспортную доступность регионов, способствующую территориальному развитию и повышению мобильности населения страны".Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев: "В 2019 году Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики зарегистрировала товарный знак "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток. Сегодня 150 компаний, созданных при помощи преференциальных режимов на Дальнем Востоке, отметили свою продукцию этим знаком. Это и жилые многоквартирные дома, сельхозпродукция, морепродукты, краболовы, шоколад и много другое. Товарный знак привлекает внимание потребителей и гарантирует особое, дальневосточное качество товаров и услуг. Мы рады сотрудничеству с такой крупной и известной компанией, как Аэрофлот, благодарим за поддержку и продвижение натуральной, безопасной продукции дальневосточных производителей".Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы