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В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР - РИА Новости, 07.09.2022
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В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР
В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР - РИА Новости, 07.09.2022
В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР
Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене, заявил в РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:42
2022-09-07T09:58
москва
россия
в мире
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.Он отметил, что в последние годы российско-китайское сотрудничество не только шаг за шагом шло вперед, но и охватывало все более обширный спектр направлений, "став поистине всеобъемлющими"."Не будет преувеличением сказать, что сегодня, на фоне обрушения однополярного мирового порядка и ускорения процессов демократизации международных отношений, российско-китайские связи могут рассматриваться как образец взаимодействия крупных держав. Они строятся на прочном фундаменте взаимного доверия, безусловного уважения коренных интересов, невмешательства во внутренние дела, взаимовыгодного содействия развитию и процветанию друг друга, других базовых принципов, зафиксированных в международном праве и в двусторонних актах. В результате многолетних усилий Россия и Китай сформировали межгосударственные отношения нового типа, которые превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
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москва, россия, в мире, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Россия, В мире, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
07:42 07.09.2022 (обновлено: 09:58 07.09.2022)
 
В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР

Зиновьев: активизация сотрудничества России и КНР – ответ на вызовы в новых условиях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"В целом можно сказать, что активизация сотрудничества Москвы и Пекина, причем не только в военно-политической сфере, но и во всех областях – это и общая тенденция двусторонних отношений, и эффективный ответ на те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются в радикально меняющихся внешнеполитических условиях", - сказал Зиновьев.
Он отметил, что в последние годы российско-китайское сотрудничество не только шаг за шагом шло вперед, но и охватывало все более обширный спектр направлений, "став поистине всеобъемлющими".
"Не будет преувеличением сказать, что сегодня, на фоне обрушения однополярного мирового порядка и ускорения процессов демократизации международных отношений, российско-китайские связи могут рассматриваться как образец взаимодействия крупных держав. Они строятся на прочном фундаменте взаимного доверия, безусловного уважения коренных интересов, невмешательства во внутренние дела, взаимовыгодного содействия развитию и процветанию друг друга, других базовых принципов, зафиксированных в международном праве и в двусторонних актах. В результате многолетних усилий Россия и Китай сформировали межгосударственные отношения нового типа, которые превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", - отметил дипломат.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
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