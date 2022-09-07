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В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР

В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР - РИА Новости, 07.09.2022

В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР

Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене, заявил в РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:42

2022-09-07T07:42

2022-09-07T09:58

москва

россия

в мире

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.Он отметил, что в последние годы российско-китайское сотрудничество не только шаг за шагом шло вперед, но и охватывало все более обширный спектр направлений, "став поистине всеобъемлющими"."Не будет преувеличением сказать, что сегодня, на фоне обрушения однополярного мирового порядка и ускорения процессов демократизации международных отношений, российско-китайские связи могут рассматриваться как образец взаимодействия крупных держав. Они строятся на прочном фундаменте взаимного доверия, безусловного уважения коренных интересов, невмешательства во внутренние дела, взаимовыгодного содействия развитию и процветанию друг друга, других базовых принципов, зафиксированных в международном праве и в двусторонних актах. В результате многолетних усилий Россия и Китай сформировали межгосударственные отношения нового типа, которые превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, россия, в мире, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)