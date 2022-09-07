07:42 07.09.2022 (обновлено: 09:58 07.09.2022)
В МИД прокомментировали активизацию сотрудничества между Россией и КНР
Зиновьев: активизация сотрудничества России и КНР – ответ на вызовы в новых условиях
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"В целом можно сказать, что активизация сотрудничества Москвы и Пекина, причем не только в военно-политической сфере, но и во всех областях – это и общая тенденция двусторонних отношений, и эффективный ответ на те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются в радикально меняющихся внешнеполитических условиях", - сказал Зиновьев.
Он отметил, что в последние годы российско-китайское сотрудничество не только шаг за шагом шло вперед, но и охватывало все более обширный спектр направлений, "став поистине всеобъемлющими".
"Не будет преувеличением сказать, что сегодня, на фоне обрушения однополярного мирового порядка и ускорения процессов демократизации международных отношений, российско-китайские связи могут рассматриваться как образец взаимодействия крупных держав. Они строятся на прочном фундаменте взаимного доверия, безусловного уважения коренных интересов, невмешательства во внутренние дела, взаимовыгодного содействия развитию и процветанию друг друга, других базовых принципов, зафиксированных в международном праве и в двусторонних актах. В результате многолетних усилий Россия и Китай сформировали межгосударственные отношения нового типа, которые превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", - отметил дипломат.