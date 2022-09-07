https://ria.ru/20220907/sollers-1815000455.html

"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей

"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей - РИА Новости, 07.09.2022

"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей

"Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:52

2022-09-07T06:52

2022-09-07T06:52

экономика

денис мантуров

россия

русский (остров)

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение в СПИК компании внесено на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.В Минпромторге подчеркнули, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.Проект позволит задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства состоится в 2022 году, уточнили в министерстве."Важно отметить, в рамках обновленного СПИК ПАО "Соллерс авто" обеспечит высокий уровень локализации продуктов. Существенная часть программы будет реализована благодаря развитию уже существующих и созданию новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", - добавили в Минпромторге.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html

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Максим Горбачев

экономика, денис мантуров, россия, русский (остров), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)