https://ria.ru/20220907/sollers-1815000455.html
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей - РИА Новости, 07.09.2022
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей
"Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:52
2022-09-07T06:52
2022-09-07T06:52
экономика
денис мантуров
россия
русский (остров)
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение в СПИК компании внесено на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.В Минпромторге подчеркнули, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.Проект позволит задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства состоится в 2022 году, уточнили в министерстве."Важно отметить, в рамках обновленного СПИК ПАО "Соллерс авто" обеспечит высокий уровень локализации продуктов. Существенная часть программы будет реализована благодаря развитию уже существующих и созданию новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", - добавили в Минпромторге.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, россия, русский (остров), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Русский (остров), Владивосток, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей
"Соллерс" в 2022 году начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение в СПИК компании внесено на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО "Соллерс авто" заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей", - заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров, участвовавший в подписании соглашения.
В Минпромторге подчеркнули, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.
Проект позволит задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства состоится в 2022 году, уточнили в министерстве.
"Важно отметить, в рамках обновленного СПИК ПАО "Соллерс авто" обеспечит высокий уровень локализации продуктов. Существенная часть программы будет реализована благодаря развитию уже существующих и созданию новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", - добавили в Минпромторге.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.