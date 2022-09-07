Рейтинг@Mail.ru
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/sollers-1815000455.html
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей - РИА Новости, 07.09.2022
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей
"Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:52
2022-09-07T06:52
экономика
денис мантуров
россия
русский (остров)
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957c7dffe3e5bef2cc1e4d80bf8813c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение в СПИК компании внесено на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.В Минпромторге подчеркнули, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.Проект позволит задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства состоится в 2022 году, уточнили в министерстве."Важно отметить, в рамках обновленного СПИК ПАО "Соллерс авто" обеспечит высокий уровень локализации продуктов. Существенная часть программы будет реализована благодаря развитию уже существующих и созданию новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", - добавили в Минпромторге.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c4d0fe3a1df949f818b407ea0ad84f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, россия, русский (остров), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Русский (остров), Владивосток, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:52 07.09.2022
 
"Соллерс" начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей

"Соллерс" в 2022 году начнет выпуск двух новых моделей легких коммерческих автомобилей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение в СПИК компании внесено на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО "Соллерс авто" заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей", - заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров, участвовавший в подписании соглашения.
В Минпромторге подчеркнули, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.
Проект позволит задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства состоится в 2022 году, уточнили в министерстве.
"Важно отметить, в рамках обновленного СПИК ПАО "Соллерс авто" обеспечит высокий уровень локализации продуктов. Существенная часть программы будет реализована благодаря развитию уже существующих и созданию новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", - добавили в Минпромторге.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
06:01
На ВЭФ договорились о создании Хакасской технологической долины
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияРусский (остров)ВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала