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Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи
Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи
Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи военным, гражданским служащим и членам их семей, следует из текста соглашения,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:23
2022-09-07T13:23
россия
куба
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи военным, гражданским служащим и членам их семей, следует из текста соглашения, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.Соглашение составлено с учетом действующего соглашения между РФ и Кубой о военно-техническом сотрудничестве от 28 сентября 2006 года. Реализация соглашения возложена на военные ведомства двух стран. Документ заключен на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не возражает против продления."В рамках настоящего соглашения военнослужащим, гражданским служащим и членам их семей оказывается: первичная медико-санитарная помощь; специализированная медпомощь, скорая медицинская помощь", - сказано в документе.Экстренная и неотложная медпомощь, плановая амбулаторная и стационарная медпомощь беспрепятственно оказываются военно-медицинскими подразделениями, частями и организациями. Помощь оказывается бесплатно за счет средств стороны, оказавшей помощь. При отсутствии возможности оказать медпомощь в военно-медицинских организациях государства пребывания ее оказывают в гражданских медучреждениях.
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россия, куба, в мире
Россия, Куба, В мире
13:23 07.09.2022
 
Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи

Россия и Куба договорились о взаимном оказании медпомощи военным и гражданским служащим

© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в медиабанкГавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Куба заключили соглашение о взаимном оказании медицинской помощи военным, гражданским служащим и членам их семей, следует из текста соглашения, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.
Соглашение составлено с учетом действующего соглашения между РФ и Кубой о военно-техническом сотрудничестве от 28 сентября 2006 года. Реализация соглашения возложена на военные ведомства двух стран. Документ заключен на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не возражает против продления.
"В рамках настоящего соглашения военнослужащим, гражданским служащим и членам их семей оказывается: первичная медико-санитарная помощь; специализированная медпомощь, скорая медицинская помощь", - сказано в документе.
Экстренная и неотложная медпомощь, плановая амбулаторная и стационарная медпомощь беспрепятственно оказываются военно-медицинскими подразделениями, частями и организациями. Помощь оказывается бесплатно за счет средств стороны, оказавшей помощь. При отсутствии возможности оказать медпомощь в военно-медицинских организациях государства пребывания ее оказывают в гражданских медучреждениях.
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