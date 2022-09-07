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История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой - РИА Новости, 07.09.2022
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История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой - РИА Новости, 07.09.2022
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой
По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:24
2022-09-07T17:26
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.Ранее задержанный рассказывал, что его супругу застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка.При этом сам муж якобы момент убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем."В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения", - сказал собеседник агентства.Ранее тот же источник отмечал, что супруг убитой - пенсионер МВД. Инцидент произошел вечером в понедельник.
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москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, новая москва, россия
Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Новая Москва, Россия
17:24 07.09.2022 (обновлено: 17:26 07.09.2022)
 
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой

По делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.
Ранее задержанный рассказывал, что его супругу застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка.
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СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве
При этом сам муж якобы момент убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Ранее тот же источник отмечал, что супруг убитой - пенсионер МВД. Инцидент произошел вечером в понедельник.
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