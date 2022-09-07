https://ria.ru/20220907/sobachnitsa-1815213116.html

История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой

История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой - РИА Новости, 07.09.2022

История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой

По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:24

2022-09-07T17:24

2022-09-07T17:26

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

новая москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.Ранее задержанный рассказывал, что его супругу застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка.При этом сам муж якобы момент убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем."В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения", - сказал собеседник агентства.Ранее тот же источник отмечал, что супруг убитой - пенсионер МВД. Инцидент произошел вечером в понедельник.

https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html

https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html

москва

новая москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, новая москва, россия