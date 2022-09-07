https://ria.ru/20220907/sobachnitsa-1815213116.html
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой - РИА Новости, 07.09.2022
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой
По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:24
2022-09-07T17:24
2022-09-07T17:26
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.Ранее задержанный рассказывал, что его супругу застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка.При этом сам муж якобы момент убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем."В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения", - сказал собеседник агентства.Ранее тот же источник отмечал, что супруг убитой - пенсионер МВД. Инцидент произошел вечером в понедельник.
https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, новая москва, россия
Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Новая Москва, Россия
17:24 07.09.2022 (обновлено: 17:26 07.09.2022)
История с убийством собачницы в Москве может оказаться выдумкой
По делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве жительницы Новой Москвы, выгуливавшей собаку, задержали ее мужа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.
Ранее задержанный рассказывал, что его супругу застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка.
При этом сам муж якобы момент убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Ранее тот же источник отмечал, что супруг убитой - пенсионер МВД. Инцидент произошел вечером в понедельник.