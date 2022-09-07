https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html

Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы

Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы - РИА Новости, 07.09.2022

Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы

Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:38

2022-09-07T16:38

2022-09-07T16:38

общество

москва

алексей мельников

онк

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм, сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.В беседе с РИА Новости правозащитник добавил, что комиссия уже запросила подтверждающие документы для дальнейшего разбирательства."После такого, я считаю, что нам необходимо проанализировать все цены на представленные в магазине продукты", - подчеркнул Мельников.

https://ria.ru/20220529/volkov-1791553073.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, алексей мельников, онк