https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы
Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:38
2022-09-07T16:38
2022-09-07T16:38
общество
москва
алексей мельников
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783053537_46:0:1843:1011_1920x0_80_0_0_9e245f666fe85a51803181bc88605fbd.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм, сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.В беседе с РИА Новости правозащитник добавил, что комиссия уже запросила подтверждающие документы для дальнейшего разбирательства."После такого, я считаю, что нам необходимо проанализировать все цены на представленные в магазине продукты", - подчеркнул Мельников.
https://ria.ru/20220529/volkov-1791553073.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783053537_271:0:1619:1011_1920x0_80_0_0_968a0683e0c5e6cf588aa99b9f22a58e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, алексей мельников, онк
Общество, Москва, Алексей Мельников, ОНК
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы
Секретарь ОНК Москвы Мельников возмутился продажей огурцов в СИЗО почти по 400 рублей