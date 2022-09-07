Рейтинг@Mail.ru
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы
Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:38
2022-09-07T16:38
общество
москва
алексей мельников
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783053537_46:0:1843:1011_1920x0_80_0_0_9e245f666fe85a51803181bc88605fbd.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм, сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.В беседе с РИА Новости правозащитник добавил, что комиссия уже запросила подтверждающие документы для дальнейшего разбирательства."После такого, я считаю, что нам необходимо проанализировать все цены на представленные в магазине продукты", - подчеркнул Мельников.
https://ria.ru/20220529/volkov-1791553073.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783053537_271:0:1619:1011_1920x0_80_0_0_968a0683e0c5e6cf588aa99b9f22a58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, алексей мельников, онк
Общество, Москва, Алексей Мельников, ОНК
16:38 07.09.2022
 
Огурцы по 395 рублей в магазине СИЗО возмутили ОНК Москвы

Секретарь ОНК Москвы Мельников возмутился продажей огурцов в СИЗО почти по 400 рублей

© Pixabay / pixel2013 Свежие огурцы
Свежие огурцы - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Pixabay / pixel2013
Свежие огурцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московские правозащитники при посещении женского следственного изолятора в Москве удивились ценам в местном магазине на огурцы - почти 400 рублей за килограмм, сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.
"Были крайне удивлены, что во ФГУП "Калужский" (так называемый магазин в СИЗО) килограмм огурцов обходится заключенным в 395 РУБЛЕЙ!!!" - написал Мельников в Telegram-канале (орфография сохранена).
В беседе с РИА Новости правозащитник добавил, что комиссия уже запросила подтверждающие документы для дальнейшего разбирательства.
"После такого, я считаю, что нам необходимо проанализировать все цены на представленные в магазине продукты", - подчеркнул Мельников.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 15:29
В московских СИЗО сняли ограничения на покамерный обход для правозащитников
 
ОбществоМоскваАлексей МельниковОНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала