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МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями - РИА Новости, 07.09.2022
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МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями - РИА Новости, 07.09.2022
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:56
2022-09-07T16:56
в мире
сирия
алеппо
израиль
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям.Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что международный аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет. Из-за ракетных ударов взлетно-посадочная полоса получила повреждения и вышла из строя, сам аэропорт в этой связи приостановил работу, все рейсы были перенаправлены в Дамаск."Министерство иностранных дел подчеркивает, что повторяющиеся израильские атаки, в особенности систематические нападения на гражданские объекты в Сирии, последним из которых стал обстрел международного аэропорта Алеппо во вторник, равносильны преступлениям агрессии и военным преступлениям в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter.В заявлении отмечается, что Израиль вновь угрожает миру и безопасности региона, подвергает опасности жизни мирных жителей и создает угрозы для безопасности гражданской авиации в Сирии и регионе."Сирия будет осуществлять свое законное право на защиту своих территорий и народа всеми необходимыми средствами", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20220906/aeroport-1814963826.html
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в мире, сирия, алеппо, израиль
В мире, Сирия, Алеппо, Израиль
16:56 07.09.2022
 
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями

МИД Сирии: израильские удары по аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям

© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости
Аэропорт сирийского Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям.
Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что международный аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет. Из-за ракетных ударов взлетно-посадочная полоса получила повреждения и вышла из строя, сам аэропорт в этой связи приостановил работу, все рейсы были перенаправлены в Дамаск.
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"Министерство иностранных дел подчеркивает, что повторяющиеся израильские атаки, в особенности систематические нападения на гражданские объекты в Сирии, последним из которых стал обстрел международного аэропорта Алеппо во вторник, равносильны преступлениям агрессии и военным преступлениям в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter.
В заявлении отмечается, что Израиль вновь угрожает миру и безопасности региона, подвергает опасности жизни мирных жителей и создает угрозы для безопасности гражданской авиации в Сирии и регионе.
"Сирия будет осуществлять свое законное право на защиту своих территорий и народа всеми необходимыми средствами", - сообщило министерство.
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