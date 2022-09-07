https://ria.ru/20220907/siriya-1815201442.html

МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями

МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями - РИА Новости, 07.09.2022

МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:56

2022-09-07T16:56

2022-09-07T16:56

в мире

сирия

алеппо

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_62:0:1168:622_1920x0_80_0_0_e1038038a39198c61a8b04c7355d9761.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям.Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что международный аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет. Из-за ракетных ударов взлетно-посадочная полоса получила повреждения и вышла из строя, сам аэропорт в этой связи приостановил работу, все рейсы были перенаправлены в Дамаск."Министерство иностранных дел подчеркивает, что повторяющиеся израильские атаки, в особенности систематические нападения на гражданские объекты в Сирии, последним из которых стал обстрел международного аэропорта Алеппо во вторник, равносильны преступлениям агрессии и военным преступлениям в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter.В заявлении отмечается, что Израиль вновь угрожает миру и безопасности региона, подвергает опасности жизни мирных жителей и создает угрозы для безопасности гражданской авиации в Сирии и регионе."Сирия будет осуществлять свое законное право на защиту своих территорий и народа всеми необходимыми средствами", - сообщило министерство.

https://ria.ru/20220906/aeroport-1814963826.html

https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html

сирия

алеппо

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, алеппо, израиль