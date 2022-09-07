https://ria.ru/20220907/siriya-1815201442.html
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями - РИА Новости, 07.09.2022
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:56
2022-09-07T16:56
2022-09-07T16:56
в мире
сирия
алеппо
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_62:0:1168:622_1920x0_80_0_0_e1038038a39198c61a8b04c7355d9761.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские удары по международному аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям.Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что международный аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет. Из-за ракетных ударов взлетно-посадочная полоса получила повреждения и вышла из строя, сам аэропорт в этой связи приостановил работу, все рейсы были перенаправлены в Дамаск."Министерство иностранных дел подчеркивает, что повторяющиеся израильские атаки, в особенности систематические нападения на гражданские объекты в Сирии, последним из которых стал обстрел международного аэропорта Алеппо во вторник, равносильны преступлениям агрессии и военным преступлениям в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter.В заявлении отмечается, что Израиль вновь угрожает миру и безопасности региона, подвергает опасности жизни мирных жителей и создает угрозы для безопасности гражданской авиации в Сирии и регионе."Сирия будет осуществлять свое законное право на защиту своих территорий и народа всеми необходимыми средствами", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20220906/aeroport-1814963826.html
https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html
сирия
алеппо
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_201:0:1030:622_1920x0_80_0_0_a56189fea2278ddd0b450aae1e6befce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, израиль
В мире, Сирия, Алеппо, Израиль
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
МИД Сирии: израильские удары по аэропорту Алеппо равносильны военным преступлениям