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ВТБ: синергия бизнес-модели и образования усилит развитие Дальнего Востока
ВТБ: синергия бизнес-модели и образования усилит развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2022
ВТБ: синергия бизнес-модели и образования усилит развитие Дальнего Востока
Синергия академических и бизнес-моделей в условиях Дальнего Востока, куда направлены большие инвестиции и есть образовательная инфраструктура, способен вывести... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:12
2022-09-07T13:12
2022-09-07T13:12
втб
ольга дергунова
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Синергия академических и бизнес-моделей в условиях Дальнего Востока, куда направлены большие инвестиции и есть образовательная инфраструктура, способен вывести развитие региона на новый уровень, считает заместитель президента, председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.Как сообщает пресс-служба банка, Дергунова выступила на сессии Восточного экономического форума "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал".По мнению Дергуновой, взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений для развития экономики Дальнего Востока должно включать четыре направления – формирование содержательных новаций для образовательных программ, управленческую перестройку, создание центров генерирования дохода для университетов и подготовку научно-педагогического состава.Второе – это внедрение в высшие учебные заведения систем управления бизнес-процессами, применяемых в корпоративном секторе и предполагающих, в том числе, измеримые показатели эффективности и отслеживание результата.Третье направление – это формирование новых источников доходов. Как правило, для университетов таким источником становится дополнительное профессиональное образования. В этой сфере бизнес выступает заказчиком образовательных услуг для своих сотрудников. Но может идти и дальше, внедряя собственные программы в университеты. В пример Дергунова привела программу развития компетенций по реализации инфраструктурных проектов, разработанную ВТБ.Четвертое направление развития сферы образования – это создание и расширение программ повышения квалификации для научно-педагогического состава."На следующие несколько лет задача, как нам кажется, - инвестиции в образовательные программы для научно-педагогического состава в новых современных форматах, что позволит создать новые педагогические практики", - заявила Дергунова.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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втб, ольга дергунова, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), новости компаний - экономика
ВТБ, Ольга Дергунова, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.
Синергия академических и бизнес-моделей в условиях Дальнего Востока, куда направлены большие инвестиции и есть образовательная инфраструктура, способен вывести развитие региона на новый уровень, считает заместитель президента, председателя правления ВТБ
, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.
Как сообщает пресс-служба банка, Дергунова выступила на сессии Восточного экономического форума "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал".
По мнению Дергуновой, взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений для развития экономики Дальнего Востока должно включать четыре направления – формирование содержательных новаций для образовательных программ, управленческую перестройку, создание центров генерирования дохода для университетов и подготовку научно-педагогического состава.
"В последние годы бизнес изменил фокус в своей работе со сферой образования. Мы стали выстраивать более содержательное, внимательное взаимодействие с университетами в вопросах развития контента образовательных программ. Мы не просто даем финансирование, а вводим своих сотрудников в советы образовательных программ, функционирующих при факультетах. Бизнес-специалисты, ведущие эксперты в своей области, содержательно взаимодействуя с академической средой, участвуют в формировании контента образовательных программ. Это первое, что необходимо для качественного развития", - сказала Дергунова.
Второе – это внедрение в высшие учебные заведения систем управления бизнес-процессами, применяемых в корпоративном секторе и предполагающих, в том числе, измеримые показатели эффективности и отслеживание результата.
Третье направление – это формирование новых источников доходов. Как правило, для университетов таким источником становится дополнительное профессиональное образования. В этой сфере бизнес выступает заказчиком образовательных услуг для своих сотрудников. Но может идти и дальше, внедряя собственные программы в университеты. В пример Дергунова привела программу развития компетенций по реализации инфраструктурных проектов
, разработанную ВТБ.
Четвертое направление развития сферы образования – это создание и расширение программ повышения квалификации для научно-педагогического состава.
"На следующие несколько лет задача, как нам кажется, - инвестиции в образовательные программы для научно-педагогического состава в новых современных форматах, что позволит создать новые педагогические практики", - заявила Дергунова.