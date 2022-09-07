https://ria.ru/20220907/sinergiya-1815114177.html

ВТБ: синергия бизнес-модели и образования усилит развитие Дальнего Востока

ВТБ: синергия бизнес-модели и образования усилит развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2022

ВТБ: синергия бизнес-модели и образования усилит развитие Дальнего Востока

Синергия академических и бизнес-моделей в условиях Дальнего Востока, куда направлены большие инвестиции и есть образовательная инфраструктура, способен вывести... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:12

2022-09-07T13:12

2022-09-07T13:12

втб

ольга дергунова

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Синергия академических и бизнес-моделей в условиях Дальнего Востока, куда направлены большие инвестиции и есть образовательная инфраструктура, способен вывести развитие региона на новый уровень, считает заместитель президента, председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.Как сообщает пресс-служба банка, Дергунова выступила на сессии Восточного экономического форума "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал".По мнению Дергуновой, взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений для развития экономики Дальнего Востока должно включать четыре направления – формирование содержательных новаций для образовательных программ, управленческую перестройку, создание центров генерирования дохода для университетов и подготовку научно-педагогического состава.Второе – это внедрение в высшие учебные заведения систем управления бизнес-процессами, применяемых в корпоративном секторе и предполагающих, в том числе, измеримые показатели эффективности и отслеживание результата.Третье направление – это формирование новых источников доходов. Как правило, для университетов таким источником становится дополнительное профессиональное образования. В этой сфере бизнес выступает заказчиком образовательных услуг для своих сотрудников. Но может идти и дальше, внедряя собственные программы в университеты. В пример Дергунова привела программу развития компетенций по реализации инфраструктурных проектов, разработанную ВТБ.Четвертое направление развития сферы образования – это создание и расширение программ повышения квалификации для научно-педагогического состава."На следующие несколько лет задача, как нам кажется, - инвестиции в образовательные программы для научно-педагогического состава в новых современных форматах, что позволит создать новые педагогические практики", - заявила Дергунова.

https://realty.ria.ru/20220907/ipoteka-1815072721.html

https://ria.ru/20220907/stavka-1814994426.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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