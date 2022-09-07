https://ria.ru/20220907/sibur-1815276028.html

Сибур" рассматривает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах

Сибур" рассматривает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах - РИА Новости, 08.09.2022

Сибур" рассматривает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах

"Сибур" прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах, сообщил гендиректор компании Михаил Карисалов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T21:48

2022-09-07T21:48

2022-09-08T11:06

экономика

михаил карисалов

вьетнам

россия

сибур холдинг

дальневосточный федеральный университет

рбк (медиагруппа)

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Сибур" прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах, сообщил гендиректор компании Михаил Карисалов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Например, выход во Вьетнам, который мы начали прорабатывать, в 2019-2020 году. Достаточно интересный рынок с большим потреблением, с растущей экономикой уже не первый год, с растущим населением, собственным внутренним спросом, с частично смещающимся туда объемом переработки для других стран... Воны (валюта Южной Кореи, валюта Вьетнама - донг - ред.) - работает эта валюта, тоже нами изучена. Российские банки достаточно быстро предложили нам это решение. Все в работе. Полгода, на самом деле, достаточно длительный срок для того, чтобы уйти от ситуации, когда тебе деньги отправили, ты их не получил", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях ВЭФ.Карисалов также отметил, что в расчетах с китайскими поставщиками и потребителями уже сегодня превалируют юани. В июле нефтехимический "Сибур" сообщил, что ввел для китайских клиентов возможность расчетов в юанях, чтобы предоставить им гибкость в оплате."Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814798566.html

https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html

вьетнам

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экономика, михаил карисалов, вьетнам, россия, сибур холдинг, дальневосточный федеральный университет, рбк (медиагруппа), русский (остров), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)