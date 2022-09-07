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Британское телешоу отменило возможность выиграть оплату счетов за свет - РИА Новости, 07.09.2022
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Британское телешоу отменило возможность выиграть оплату счетов за свет
Британское телешоу отменило возможность выиграть оплату счетов за свет - РИА Новости, 07.09.2022
Британское телешоу отменило возможность выиграть оплату счетов за свет
Британское телешоу This Morning после волны критики отменило ранее предложенную телезрителям возможность выигрыша оплаты счетов за электроэнергию, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:29
2022-09-07T17:32
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Британское телешоу This Morning после волны критики отменило ранее предложенную телезрителям возможность выигрыша оплаты счетов за электроэнергию, сообщает британская газета Mirror.В понедельник организаторы телепрограммы, зрители которой по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы в соответствии с выпавшим сектором, предложили в качестве выигрыша оплату счетов за электричество за четыре месяца.Как отмечается в сообщении, теперь в игре снова будут разыгрываться преимущественно денежные призы, размер которых варьируется от 750 до 3000 фунтов.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма годового счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, как ожидается, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
17:29 07.09.2022 (обновлено: 17:32 07.09.2022)
 
Британское телешоу отменило возможность выиграть оплату счетов за свет

Mirror: британское телешоу отменило возможность выигрыша оплаты счетов за электроэнергию

© Pexels / Alaur RahmanФунты стерлингов
Фунты стерлингов
© Pexels / Alaur Rahman
Фунты стерлингов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Британское телешоу This Morning после волны критики отменило ранее предложенную телезрителям возможность выигрыша оплаты счетов за электроэнергию, сообщает британская газета Mirror.
В понедельник организаторы телепрограммы, зрители которой по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы в соответствии с выпавшим сектором, предложили в качестве выигрыша оплату счетов за электричество за четыре месяца.
Как отмечается в сообщении, теперь в игре снова будут разыгрываться преимущественно денежные призы, размер которых варьируется от 750 до 3000 фунтов.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма годового счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, как ожидается, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
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