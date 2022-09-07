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Сторонники "Шор" потребовали освободить своего вице-председателя - РИА Новости, 07.09.2022
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Сторонники "Шор" потребовали освободить своего вице-председателя
Сторонники "Шор" потребовали освободить своего вице-председателя - РИА Новости, 07.09.2022
Сторонники "Шор" потребовали освободить своего вице-председателя
В Кишиневе перед зданием районного суда, где рассматривается запрос прокуроров о продлении меры пресечения вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:03
2022-09-07T16:04
в мире
марина таубер
майя санду
илан шор
кишинев
германия
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КИШИНЕВ, 7 сен – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием районного суда, где рассматривается запрос прокуроров о продлении меры пресечения вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, проходит митинг ее сторонников, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты требуют освободить Таубер из-под стражи. Они держат плакаты и призывают власти перестать преследовать оппозицию, а президента Майю Санду - уйти в отставку.Ранее в среду представители коммунистов и партии "Шор" пикетировали здание посольства Германии в Кишиневе, призывая дипломатов западных стран обратить внимание на ситуацию вокруг политического преследования оппозиции.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html
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в мире, марина таубер, майя санду, илан шор, кишинев, германия, молдавия
В мире, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Кишинев, Германия, Молдавия
16:03 07.09.2022 (обновлено: 16:04 07.09.2022)
 
Сторонники "Шор" потребовали освободить своего вице-председателя

В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" потребовали освободить вице-председателя

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 сен – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием районного суда, где рассматривается запрос прокуроров о продлении меры пресечения вице-председателю оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер, проходит митинг ее сторонников, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты требуют освободить Таубер из-под стражи. Они держат плакаты и призывают власти перестать преследовать оппозицию, а президента Майю Санду - уйти в отставку.
Участники акции протеста возле здания администрации президента Молдавии в Кишеневе. Кадр из видео
1 сентября, 22:57
В Кишиневе манифестанты прошлись со свечами перед администрацией президента
Ранее в среду представители коммунистов и партии "Шор" пикетировали здание посольства Германии в Кишиневе, призывая дипломатов западных стран обратить внимание на ситуацию вокруг политического преследования оппозиции.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
Президент Молдавии Майя Санду
1 сентября, 23:37
Санду: Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье
 
В миреМарина ТауберМайя СандуИлан ШорКишиневГерманияМолдавия
 
 
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