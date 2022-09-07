https://ria.ru/20220907/shok-1814999334.html

Британцев шокировал доход России

Британцев шокировал доход России - РИА Новости, 07.09.2022

Британцев шокировал доход России

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:21

2022-09-07T06:21

2022-09-07T10:39

россия

природный газ

нефть

европа

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро. Соответствующую сумму ранее назвал располагающийся в Финляндии Центр исследований энергии и чистого воздуха.Публикация данных вызвала активную реакцию британцев."Напомните мне еще раз, как эти санкции должны работать, потому что единственные люди, которых обманывают, похоже, это мы (европейцы. — Прим. ред.)", — написал keith."Я не готов к рецессии из-за Украины и клоуна Зеленского", — подчеркнул AP Netherlands."Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу (европейскую. — Прим. ред.) экономику", — предположил Doomanglloom."Мы (Запад. — Прим. ред.) начали экономическую войну с Россией с целью разорить ее народ. Однако мы проиграли. Это значит, что мы теперь будем нищать и страдать", — констатировал CantBargainWithMaths.Ранее французский журналист Франсуа Ленгле, специализирующийся на экономической тематике, заявил, что Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта энергоресурсов выросли на 40 процентов.Запад ввел против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив.

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814270213.html

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россия, природный газ, нефть, европа, в мире