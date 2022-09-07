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Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже" - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже"
Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже" - РИА Новости, 07.09.2022
Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже"
Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, это их решения, заявил во время пленарной сессии ВЭФ президент России... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:09
2022-09-07T12:58
россия
владимир путин
польша
украина
северный поток
природный газ
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, это их решения, заявил во время пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны Запада в использовании политики "газового шантажа"."Северный поток" сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят - столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам", - сказал Путин."Что произошло: две нитки газопровода по Украине - Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Второе - трубопроводная система "Ямал-Европа" через Польшу - Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли", - подчеркнул президент.Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров в год. Экспорт шел из России через Белоруссию в Польшу и далее в Германию. С мая российские власти в ответ на польские санкции запретили "Газпрому" пользоваться польской частью магистрали для поставок газа.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html
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россия, владимир путин, польша, украина, северный поток, природный газ, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф), газпром, экономика
Россия, Владимир Путин, Польша, Украина, Северный поток, Природный газ, В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Газпром, Экономика
11:09 07.09.2022 (обновлено: 12:58 07.09.2022)
 
Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже"

Президент Путин заявил, что Польша и Украина самостоятельно решили закрыть газопровод

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, это их решения, заявил во время пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны Запада в использовании политики "газового шантажа".
"Северный поток" сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят - столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам", - сказал Путин.
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"Что произошло: две нитки газопровода по Украине - Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Второе - трубопроводная система "Ямал-Европа" через Польшу - Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли", - подчеркнул президент.
Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров в год. Экспорт шел из России через Белоруссию в Польшу и далее в Германию. С мая российские власти в ответ на польские санкции запретили "Газпрому" пользоваться польской частью магистрали для поставок газа.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РоссияВладимир ПутинПольшаУкраинаСеверный потокПриродный газВ миреВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ГазпромЭкономика
 
 
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