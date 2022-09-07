https://ria.ru/20220907/shantazh-1815066667.html

Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже"

Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже" - РИА Новости, 07.09.2022

Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже"

Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, это их решения, заявил во время пленарной сессии ВЭФ президент России... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:09

2022-09-07T11:09

2022-09-07T12:58

россия

владимир путин

польша

украина

северный поток

природный газ

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, это их решения, заявил во время пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны Запада в использовании политики "газового шантажа"."Северный поток" сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят - столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам", - сказал Путин."Что произошло: две нитки газопровода по Украине - Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Второе - трубопроводная система "Ямал-Европа" через Польшу - Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли", - подчеркнул президент.Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров в год. Экспорт шел из России через Белоруссию в Польшу и далее в Германию. С мая российские власти в ответ на польские санкции запретили "Газпрому" пользоваться польской частью магистрали для поставок газа.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html

https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, польша, украина, северный поток, природный газ, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф), газпром, экономика