11:09 07.09.2022 (обновлено: 12:58 07.09.2022)
Путин ответил на обвинения Запада в "газовом шантаже"
Президент Путин заявил, что Польша и Украина самостоятельно решили закрыть газопровод
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Польша и Украина сами закрыли трубопроводы для поставок российского газа в Европу, это их решения, заявил во время пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны Запада в использовании политики "газового шантажа".
"Северный поток" сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят - столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам", - сказал Путин.
"Что произошло: две нитки газопровода по Украине - Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Второе - трубопроводная система "Ямал-Европа" через Польшу - Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли", - подчеркнул президент.
Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность - до 33 миллиардов кубометров в год. Экспорт шел из России через Белоруссию в Польшу и далее в Германию. С мая российские власти в ответ на польские санкции запретили "Газпрому" пользоваться польской частью магистрали для поставок газа.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.