https://ria.ru/20220907/sevmorput-1815040685.html
Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути
Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути - РИА Новости, 07.09.2022
Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути
Необходимо создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:54
2022-09-07T09:54
2022-09-07T09:54
экономика
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
арктика
северный морской путь
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Необходимо создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой, нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов. А график движения был ритмичным и предсказуемым, надежным. В этом случае все пункты маршрута и все регионы Севморпути получат выгоду от работы логистического коридора", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, арктика, северный морской путь, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Экономика, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Арктика, Северный морской путь, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути
Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Севморпути