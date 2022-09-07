https://ria.ru/20220907/serdtse-1815158838.html

В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца

В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца - РИА Новости, 07.09.2022

В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца

Две операции по пересадке сердца впервые провели в волгоградском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, сообщает в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:18

2022-09-07T15:18

2022-09-07T15:21

общество

сергей готье

волгоградская область

волжский

фролово

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Две операции по пересадке сердца впервые провели в волгоградском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, сообщает в среду пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, в среду губернатор Волгоградской области навестил двух пациентов филиала Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова в Волжском, которым недавно были сделаны операции по пересадке сердца."Выполнены две первые сложнейшие операции по пересадке сердца, на следующей неделе предстоит ещё одна. Теперь задача — развитие в регионе мощной трансплантационной программы аналогично московской", — цитирует в сообщении администрация слова директора Национального центра трансплантологии и искусственных органов Сергея Готье.Отмечается, что операция спасла жизнь 52-летнему жителю Еланского района, который перенес обширный инфаркт миокарда и серию операций, а также 55-летнему мужчине из города Фролово.Ранее сообщалось, что открытие первого и единственного филиала Центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском состоялось в июне 2020 года. Медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних, а также центр реабилитации для пациентов после трансплантации.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813722891.html

https://ria.ru/20220830/dtp-1813101277.html

волгоградская область

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общество, сергей готье, волгоградская область, волжский, фролово, здоровье - общество