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В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца - РИА Новости, 07.09.2022
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В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца
В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца - РИА Новости, 07.09.2022
В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца
Две операции по пересадке сердца впервые провели в волгоградском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, сообщает в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:18
2022-09-07T15:21
общество
сергей готье
волгоградская область
волжский
фролово
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Две операции по пересадке сердца впервые провели в волгоградском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, сообщает в среду пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, в среду губернатор Волгоградской области навестил двух пациентов филиала Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова в Волжском, которым недавно были сделаны операции по пересадке сердца."Выполнены две первые сложнейшие операции по пересадке сердца, на следующей неделе предстоит ещё одна. Теперь задача — развитие в регионе мощной трансплантационной программы аналогично московской", — цитирует в сообщении администрация слова директора Национального центра трансплантологии и искусственных органов Сергея Готье.Отмечается, что операция спасла жизнь 52-летнему жителю Еланского района, который перенес обширный инфаркт миокарда и серию операций, а также 55-летнему мужчине из города Фролово.Ранее сообщалось, что открытие первого и единственного филиала Центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском состоялось в июне 2020 года. Медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних, а также центр реабилитации для пациентов после трансплантации.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813722891.html
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общество, сергей готье, волгоградская область, волжский, фролово, здоровье - общество
Общество, Сергей Готье, Волгоградская область, Волжский, Фролово, Здоровье - Общество
15:18 07.09.2022 (обновлено: 15:21 07.09.2022)
 
В Волгоградской области впервые провели операцию по пересадке сердца

В волгоградском филиале Центра имени Шумакова впервые провели операцию по пересадке сердца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкХирург во время операции
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирург во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Две операции по пересадке сердца впервые провели в волгоградском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, сообщает в среду пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, в среду губернатор Волгоградской области навестил двух пациентов филиала Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова в Волжском, которым недавно были сделаны операции по пересадке сердца.
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"Выполнены две первые сложнейшие операции по пересадке сердца, на следующей неделе предстоит ещё одна. Теперь задача — развитие в регионе мощной трансплантационной программы аналогично московской", — цитирует в сообщении администрация слова директора Национального центра трансплантологии и искусственных органов Сергея Готье.
Отмечается, что операция спасла жизнь 52-летнему жителю Еланского района, который перенес обширный инфаркт миокарда и серию операций, а также 55-летнему мужчине из города Фролово.
Ранее сообщалось, что открытие первого и единственного филиала Центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском состоялось в июне 2020 года. Медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних, а также центр реабилитации для пациентов после трансплантации.
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