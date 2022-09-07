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В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке - РИА Новости, 07.09.2022
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В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке
В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке - РИА Новости, 07.09.2022
В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке
Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, заявил РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:15
2022-09-07T10:15
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
москва
оон
василий небензя
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, заявил РИА Новости дипломатический источник.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия сделки."Эти возражения понятны, мы также неоднократно выражали свою позицию о необходимости выхода российских грузов на мировые рынки, это часть сделки. Переговоры в этом контексте ведутся Россией и ООН, мы заявляли, что при необходимости, можем оказать содействие", - сказал собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, турция, анкара (провинция), москва, оон, василий небензя
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Москва, ООН, Василий Небензя
10:15 07.09.2022
 
В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке

Источник: Анкара с пониманием относится к претензиям по выполнению продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия сделки.
"Эти возражения понятны, мы также неоднократно выражали свою позицию о необходимости выхода российских грузов на мировые рынки, это часть сделки. Переговоры в этом контексте ведутся Россией и ООН, мы заявляли, что при необходимости, можем оказать содействие", - сказал собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:02
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС
 
ЭкономикаРоссияТурцияАнкара (провинция)МоскваООНВасилий Небензя
 
 
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