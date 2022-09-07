https://ria.ru/20220907/sdelka-1815047026.html

В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке

В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке - РИА Новости, 07.09.2022

В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке

Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, заявил РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:15

2022-09-07T10:15

2022-09-07T10:15

экономика

россия

турция

анкара (провинция)

москва

оон

василий небензя

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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, заявил РИА Новости дипломатический источник.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия сделки."Эти возражения понятны, мы также неоднократно выражали свою позицию о необходимости выхода российских грузов на мировые рынки, это часть сделки. Переговоры в этом контексте ведутся Россией и ООН, мы заявляли, что при необходимости, можем оказать содействие", - сказал собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220907/sdelka-1815043399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, турция, анкара (провинция), москва, оон, василий небензя