В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке
Источник: Анкара с пониманием относится к претензиям по выполнению продуктовой сделки
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия сделки.
"Эти возражения понятны, мы также неоднократно выражали свою позицию о необходимости выхода российских грузов на мировые рынки, это часть сделки. Переговоры в этом контексте ведутся Россией и ООН, мы заявляли, что при необходимости, можем оказать содействие", - сказал собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.