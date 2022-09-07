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Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол - РИА Новости, 07.09.2022
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Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол
Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол - РИА Новости, 07.09.2022
Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол
Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США, что ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества с РФ,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:04
2022-09-07T17:04
александр боцан-харченко
россия
сербия
александр вучич
в мире
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США, что ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества с РФ, заявил российский посол Александр Боцан-Харченко на открытии ежегодной промышленной выставки EXPO-RUSSIA SERBIA 2022.Выставка EXPO-RUSSIA SERBIA проводится ежегодно в отеле Metropol в центре Белграда, в ней участвуют 25 предприятий различных сфер промышленности и образования из России, Сербии, Республики Сербской Боснии Герцеговины. На открытии присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Торгового представительства России Андрей Хрипунов, представители сербских властей."Эта выставка очень значима, она является частью традиционных отношений и показывает еще большую интенсивность развития наших деловых связей и всеобъемлющего сотрудничества, с учетом того, что Сербия не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США", - заявил посол РФ собравшимся.По его словам, позиция сербского президента Александра Вучича по этому вопросу принципиальна и последовательна. "Никто не сомневается, что без всяких помех и препятствий идем дальше", - подчеркнул Боцан-Харченко.В режиме онлайн мероприятие проходит с 1 по 20 сентября. Белградский бизнес-форум в рамках выставки состоится 7-9 сентября, также запланированы конференция "Сотрудничество государств Западных Балкан со странами ЕАЭС", круглые столы по совместным исследованиям в области медицины и производству лекарств и медоборудования, сотрудничеству России и Сербии в агропромышленном комплексе, энергетике и топливно-энергетическом комплексе, а также образовании.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814391549.html
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александр боцан-харченко, россия, сербия, александр вучич, в мире, евросоюз, сша, санкции в отношении россии
Александр Боцан-Харченко, Россия, Сербия, Александр Вучич, В мире, Евросоюз, США, Санкции в отношении России
17:04 07.09.2022
 
Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол

Посол в Белграде Боцан-Харченко: давление ЕС и США не влияет на позицию Сербии по санкциям

© Fotolia / Andrey ShevchenkoГород Белград, Сербия
Город Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Город Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США, что ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества с РФ, заявил российский посол Александр Боцан-Харченко на открытии ежегодной промышленной выставки EXPO-RUSSIA SERBIA 2022.
Выставка EXPO-RUSSIA SERBIA проводится ежегодно в отеле Metropol в центре Белграда, в ней участвуют 25 предприятий различных сфер промышленности и образования из России, Сербии, Республики Сербской Боснии Герцеговины. На открытии присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Торгового представительства России Андрей Хрипунов, представители сербских властей.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 20:16
В Сербии заявили, что запаслись газом на зиму благодаря России
"Эта выставка очень значима, она является частью традиционных отношений и показывает еще большую интенсивность развития наших деловых связей и всеобъемлющего сотрудничества, с учетом того, что Сербия не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США", - заявил посол РФ собравшимся.
По его словам, позиция сербского президента Александра Вучича по этому вопросу принципиальна и последовательна. "Никто не сомневается, что без всяких помех и препятствий идем дальше", - подчеркнул Боцан-Харченко.
В режиме онлайн мероприятие проходит с 1 по 20 сентября. Белградский бизнес-форум в рамках выставки состоится 7-9 сентября, также запланированы конференция "Сотрудничество государств Западных Балкан со странами ЕАЭС", круглые столы по совместным исследованиям в области медицины и производству лекарств и медоборудования, сотрудничеству России и Сербии в агропромышленном комплексе, энергетике и топливно-энергетическом комплексе, а также образовании.
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 20:47
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич
 
Александр Боцан-ХарченкоРоссияСербияАлександр ВучичВ миреЕвросоюзСШАСанкции в отношении России
 
 
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