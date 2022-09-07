Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол
Посол в Белграде Боцан-Харченко: давление ЕС и США не влияет на позицию Сербии по санкциям
Город Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США, что ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества с РФ, заявил российский посол Александр Боцан-Харченко на открытии ежегодной промышленной выставки EXPO-RUSSIA SERBIA 2022.
Выставка EXPO-RUSSIA SERBIA проводится ежегодно в отеле Metropol в центре Белграда, в ней участвуют 25 предприятий различных сфер промышленности и образования из России, Сербии, Республики Сербской Боснии Герцеговины. На открытии присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Торгового представительства России Андрей Хрипунов, представители сербских властей.
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"Эта выставка очень значима, она является частью традиционных отношений и показывает еще большую интенсивность развития наших деловых связей и всеобъемлющего сотрудничества, с учетом того, что Сербия не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США", - заявил посол РФ собравшимся.
По его словам, позиция сербского президента Александра Вучича по этому вопросу принципиальна и последовательна. "Никто не сомневается, что без всяких помех и препятствий идем дальше", - подчеркнул Боцан-Харченко.
В режиме онлайн мероприятие проходит с 1 по 20 сентября. Белградский бизнес-форум в рамках выставки состоится 7-9 сентября, также запланированы конференция "Сотрудничество государств Западных Балкан со странами ЕАЭС", круглые столы по совместным исследованиям в области медицины и производству лекарств и медоборудования, сотрудничеству России и Сербии в агропромышленном комплексе, энергетике и топливно-энергетическом комплексе, а также образовании.
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