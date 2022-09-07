https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815204765.html

Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол

Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол - РИА Новости, 07.09.2022

Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, заявил российский посол

Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США, что ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества с РФ,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:04

2022-09-07T17:04

2022-09-07T17:04

александр боцан-харченко

россия

сербия

александр вучич

в мире

евросоюз

сша

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия принципиально не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США, что ведет к развитию делового и всеобъемлющего сотрудничества с РФ, заявил российский посол Александр Боцан-Харченко на открытии ежегодной промышленной выставки EXPO-RUSSIA SERBIA 2022.Выставка EXPO-RUSSIA SERBIA проводится ежегодно в отеле Metropol в центре Белграда, в ней участвуют 25 предприятий различных сфер промышленности и образования из России, Сербии, Республики Сербской Боснии Герцеговины. На открытии присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Торгового представительства России Андрей Хрипунов, представители сербских властей."Эта выставка очень значима, она является частью традиционных отношений и показывает еще большую интенсивность развития наших деловых связей и всеобъемлющего сотрудничества, с учетом того, что Сербия не поддерживает санкции против России несмотря на давление ЕС и США", - заявил посол РФ собравшимся.По его словам, позиция сербского президента Александра Вучича по этому вопросу принципиальна и последовательна. "Никто не сомневается, что без всяких помех и препятствий идем дальше", - подчеркнул Боцан-Харченко.В режиме онлайн мероприятие проходит с 1 по 20 сентября. Белградский бизнес-форум в рамках выставки состоится 7-9 сентября, также запланированы конференция "Сотрудничество государств Западных Балкан со странами ЕАЭС", круглые столы по совместным исследованиям в области медицины и производству лекарств и медоборудования, сотрудничеству России и Сербии в агропромышленном комплексе, энергетике и топливно-энергетическом комплексе, а также образовании.

https://ria.ru/20220904/gaz-1814391549.html

https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html

россия

сербия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр боцан-харченко, россия, сербия, александр вучич, в мире, евросоюз, сша, санкции в отношении россии