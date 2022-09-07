16:13 07.09.2022 (обновлено: 16:53 07.09.2022)
Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России
Szazadveg: 72 процента венгров признали вред антироссийских санкций для Европы
Флаги России и ЕС. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 сен — РИА Новости. Более 70 процентов граждан Венгрии считают, что антироссийские санкции вредят как их стране, так и всей Европе, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg.
Так, 72 процента опрошенных назвали санкции, введенные Евросоюзом и США против России, "скорее вредными", тогда как "полезными" их признал только 21 процент респондентов.
Кроме того, половина участников опроса отметила, что ограничительные меры стали чрезмерными, еще четверть назвала их достаточными, а пятая часть — недостаточными.
Подавляющее большинство венгров — 86 процентов — "скорее согласилось" с тем, что Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Такую точку зрения не раз высказывал и официальный Будапешт.
Исследование проводилось в сентябре методом телефонных опросов. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних респондентов в Венгрии.
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в европейских странах и США, что ударило по миллионам домохозяйств.