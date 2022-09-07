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Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России - РИА Новости, 07.09.2022
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Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России
Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России - РИА Новости, 07.09.2022
Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России
Более 70 процентов граждан Венгрии считают, что антироссийские санкции вредят как их стране, так и всей Европе, свидетельствуют результаты опроса центра... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:13
2022-09-07T16:53
в мире
россия
европа
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 сен — РИА Новости. Более 70 процентов граждан Венгрии считают, что антироссийские санкции вредят как их стране, так и всей Европе, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg.Так, 72 процента опрошенных назвали санкции, введенные Евросоюзом и США против России, "скорее вредными", тогда как "полезными" их признал только 21 процент респондентов.Кроме того, половина участников опроса отметила, что ограничительные меры стали чрезмерными, еще четверть назвала их достаточными, а пятая часть — недостаточными.Подавляющее большинство венгров — 86 процентов — "скорее согласилось" с тем, что Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Такую точку зрения не раз высказывал и официальный Будапешт.Исследование проводилось в сентябре методом телефонных опросов. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних респондентов в Венгрии. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в европейских странах и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html
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в мире, россия, европа, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, виктор орбан
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Виктор Орбан
16:13 07.09.2022 (обновлено: 16:53 07.09.2022)
 
Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России

Szazadveg: 72 процента венгров признали вред антироссийских санкций для Европы

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 сен — РИА Новости. Более 70 процентов граждан Венгрии считают, что антироссийские санкции вредят как их стране, так и всей Европе, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg.
Так, 72 процента опрошенных назвали санкции, введенные Евросоюзом и США против России, "скорее вредными", тогда как "полезными" их признал только 21 процент респондентов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:12Специальная военная операция на Украине
В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"
Кроме того, половина участников опроса отметила, что ограничительные меры стали чрезмерными, еще четверть назвала их достаточными, а пятая часть — недостаточными.
Подавляющее большинство венгров — 86 процентов — "скорее согласилось" с тем, что Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Такую точку зрения не раз высказывал и официальный Будапешт.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии
Исследование проводилось в сентябре методом телефонных опросов. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних респондентов в Венгрии.
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в европейских странах и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
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