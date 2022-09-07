https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815180797.html

Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России

Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России - РИА Новости, 07.09.2022

Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России

Более 70 процентов граждан Венгрии считают, что антироссийские санкции вредят как их стране, так и всей Европе, свидетельствуют результаты опроса центра... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:13

2022-09-07T16:13

2022-09-07T16:53

в мире

россия

европа

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 сен — РИА Новости. Более 70 процентов граждан Венгрии считают, что антироссийские санкции вредят как их стране, так и всей Европе, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg.Так, 72 процента опрошенных назвали санкции, введенные Евросоюзом и США против России, "скорее вредными", тогда как "полезными" их признал только 21 процент респондентов.Кроме того, половина участников опроса отметила, что ограничительные меры стали чрезмерными, еще четверть назвала их достаточными, а пятая часть — недостаточными.Подавляющее большинство венгров — 86 процентов — "скорее согласилось" с тем, что Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Такую точку зрения не раз высказывал и официальный Будапешт.Исследование проводилось в сентябре методом телефонных опросов. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних респондентов в Венгрии. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в европейских странах и США, что ударило по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815076986.html

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, виктор орбан