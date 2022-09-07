13:49 07.09.2022 (обновлено: 16:15 07.09.2022)
Россия расширила санкционный список стран ЕС
МИД: Россия внесла в черный список военное руководство ЕС за поставки вооружений Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия запретила въезд в страну представителям Евросоюза, ответственным за поставки вооружений Украине, сообщил МИД.
"По линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов", — говорится в заявлении ведомства.
Это осложняет гуманитарную обстановку и угрожает всему континенту, подчеркнули на Смоленской площади. Такая политика подтверждает линию ЕС на затягивание конфликта на Украине, а платить за это вынуждены жители стран союза.
В черный список вошли, в частности, высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — членов ЕС, представители европейских производителей оружия и техники, поставляющие продукцию Украине.
Подчеркивается, что это решение стало реакцией на ограничительные меры против российских граждан и компаний.
В МИД напомнили, что на любые недружественные действия последует жесткий ответ.
ЕС с февраля прошлого года выделил из специального фонда не менее 2,5 миллиарда евро на оказание помощи армии Украины, в том числе на поставки вооружений. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накачивание Украины западным оружием не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.
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