https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815126326.html

Россия расширила санкционный список стран ЕС

Россия расширила санкционный список стран ЕС - РИА Новости, 07.09.2022

Россия расширила санкционный список стран ЕС

Россия запретила въезд в страну представителям Евросоюза, ответственным за поставки вооружений Украине, сообщил МИД. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:49

2022-09-07T13:49

2022-09-07T16:15

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия запретила въезд в страну представителям Евросоюза, ответственным за поставки вооружений Украине, сообщил МИД.Это осложняет гуманитарную обстановку и угрожает всему континенту, подчеркнули на Смоленской площади. Такая политика подтверждает линию ЕС на затягивание конфликта на Украине, а платить за это вынуждены жители стран союза.В черный список вошли, в частности, высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — членов ЕС, представители европейских производителей оружия и техники, поставляющие продукцию Украине.Подчеркивается, что это решение стало реакцией на ограничительные меры против российских граждан и компаний.В МИД напомнили, что на любые недружественные действия последует жесткий ответ.ЕС с февраля прошлого года выделил из специального фонда не менее 2,5 миллиарда евро на оказание помощи армии Украины, в том числе на поставки вооружений. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накачивание Украины западным оружием не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)