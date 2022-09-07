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Россия расширила санкционный список стран ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия расширила санкционный список стран ЕС
Россия расширила санкционный список стран ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
Россия расширила санкционный список стран ЕС
Россия запретила въезд в страну представителям Евросоюза, ответственным за поставки вооружений Украине, сообщил МИД. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:49
2022-09-07T16:15
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия запретила въезд в страну представителям Евросоюза, ответственным за поставки вооружений Украине, сообщил МИД.Это осложняет гуманитарную обстановку и угрожает всему континенту, подчеркнули на Смоленской площади. Такая политика подтверждает линию ЕС на затягивание конфликта на Украине, а платить за это вынуждены жители стран союза.В черный список вошли, в частности, высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — членов ЕС, представители европейских производителей оружия и техники, поставляющие продукцию Украине.Подчеркивается, что это решение стало реакцией на ограничительные меры против российских граждан и компаний.В МИД напомнили, что на любые недружественные действия последует жесткий ответ.ЕС с февраля прошлого года выделил из специального фонда не менее 2,5 миллиарда евро на оказание помощи армии Украины, в том числе на поставки вооружений. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накачивание Украины западным оружием не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:49 07.09.2022 (обновлено: 16:15 07.09.2022)
 
Россия расширила санкционный список стран ЕС

МИД: Россия внесла в черный список военное руководство ЕС за поставки вооружений Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия запретила въезд в страну представителям Евросоюза, ответственным за поставки вооружений Украине, сообщил МИД.

"По линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов", — говорится в заявлении ведомства.

Это осложняет гуманитарную обстановку и угрожает всему континенту, подчеркнули на Смоленской площади. Такая политика подтверждает линию ЕС на затягивание конфликта на Украине, а платить за это вынуждены жители стран союза.
В черный список вошли, в частности, высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — членов ЕС, представители европейских производителей оружия и техники, поставляющие продукцию Украине.
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Подчеркивается, что это решение стало реакцией на ограничительные меры против российских граждан и компаний.
В МИД напомнили, что на любые недружественные действия последует жесткий ответ.
ЕС с февраля прошлого года выделил из специального фонда не менее 2,5 миллиарда евро на оказание помощи армии Украины, в том числе на поставки вооружений. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накачивание Украины западным оружием не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.
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