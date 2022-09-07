Рейтинг@Mail.ru
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815064831.html
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин
Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:04
2022-09-07T12:27
европа
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
россия
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815088533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d88969407cfa595f4aec5856eda9fd1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин."Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Выход один - в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток 2", - отметил глава государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791993479.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Загнали себя в санкционный тупик" – Путин о ситуации с транзитом газа
"Загнали себя в санкционный тупик" – Путин о ситуации с транзитом газа
2022-09-07T11:04
true
PT3M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815088533_377:0:1817:1080_1920x0_80_0_0_e995249dccc6518de9db258fc87933f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, экономика, санкции в отношении россии
Европа, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
11:04 07.09.2022 (обновлено: 12:27 07.09.2022)
 
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин

Президент Путин считает, что Европа зашла в санкционный тупик

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Выход один - в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток 2", - отметил глава государства.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 12:46
Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт
 
ЕвропаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Владимир ПутинРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала