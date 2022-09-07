https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815064831.html

Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин

Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин

Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:04

2022-09-07T11:04

2022-09-07T12:27

европа

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владимир путин

россия

экономика

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин."Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Выход один - в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток 2", - отметил глава государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791993479.html

европа

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Загнали себя в санкционный тупик" – Путин о ситуации с транзитом газа "Загнали себя в санкционный тупик" – Путин о ситуации с транзитом газа 2022-09-07T11:04 true PT3M40S

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Кирилл Волков

европа, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, экономика, санкции в отношении россии