https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815064831.html
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин
Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:04
2022-09-07T11:04
2022-09-07T12:27
европа
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
россия
экономика
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Европа зашла в санкционный тупик, заявил президент РФ Владимир Путин."Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Выход один - в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток 2", - отметил глава государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791993479.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Загнали себя в санкционный тупик" – Путин о ситуации с транзитом газа
"Загнали себя в санкционный тупик" – Путин о ситуации с транзитом газа
2022-09-07T11:04
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PT3M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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европа, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, экономика, санкции в отношении россии
Европа, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
11:04 07.09.2022 (обновлено: 12:27 07.09.2022)
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин
Президент Путин считает, что Европа зашла в санкционный тупик