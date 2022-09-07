https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815018548.html

Посол в КНР: многие страны вынужденно оказались в антироссийском лагере

Посол в КНР: многие страны вынужденно оказались в антироссийском лагере - РИА Новости, 07.09.2022

Посол в КНР: многие страны вынужденно оказались в антироссийском лагере

Многие страны, которых в свете украинского кризиса вынудили оказаться в антироссийском лагере, хотели бы выстраивать отношения на какой-то более здоровой... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:56

2022-09-07T08:56

2022-09-07T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

украина

андрей денисов

санкции в отношении россии

санкции

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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Многие страны, которых в свете украинского кризиса вынудили оказаться в антироссийском лагере, хотели бы выстраивать отношения на какой-то более здоровой основе, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов."Вы знаете этот вопрос, как мне кажется, требует, прежде всего, что называется, холодной головы и оценок без каких-то эмоций. Типа того, что там "ты за белых или за красных", - заявил Денисов в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о том, не винит ли Китай Москву за имиджевые издержки, которые Пекин несет из-за неприсоединения к антироссийским санкциям.Кстати сказать, отметил дипломат, "именно наши, вот я уж который раз употребляю это слово "партнеры", ставят вопрос именно так, это что мы видим в связи украинским кризисом"."Определилась такая устойчивая группа стран, достаточно большая, их около 50, даже чуть больше, которые не просто следуют фарватеру США, но даже и где-то забегают вперед и еще больше усугубляют, скажем так, радикализм американского подхода. А все остальные страны, которых там больше 100, может больше 150, они этих позиций не придерживаются. Они в той или иной степени сохраняют, скажем так, баланс. И даже те из них, кто, скажем, голосует в ООН за резолюции, осуждающие Россию, могу сказать вполне определенно, имея опыт работы в ООН, делают это в общем-то по принуждению, из-под палки. Потом подходят к нашим представителям, разводят руками и, говорят: мы вынуждены, на нас оказывается давление", - подчеркнул посол.По его словам, Россия "смотрит на эти вещи более трезво"."Это, я еще раз повторяю, наши "партнеры" ставят вопросы именно так – в черно-белом изображении: "или вы за нас, или вы за них". Хотя абсолютное большинство стран, в том числе и тех, которые, в общем, вынужденно оказались в том в лагере, хотели бы выстраивать отношения на какой-то более здоровой основе. ... Может быть, словесно отделываясь от разного рода таких вот требований, сохранять экономические отношения, и с Китаем, и с нашей страной. Ведь многие, кто уходит с нашего рынка по политическим причинам, делают это из-под палки и откровенно говорят о том, что, в общем, хотели бы, так сказать, заморозить ситуацию с тем, чтобы была возможность вернуться", - отметил дипломат.Он подчеркнул, что "такова диалектика, никто не отменял материального интереса, никто не отменял необходимости выживать в нынешних условиях, посмотрите, что происходит с рынком энергоносителей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220907/dolgov-1814984115.html

https://ria.ru/20220902/chekunkov-1813749547.html

https://ria.ru/20220821/revnost-1811051144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, украина, андрей денисов, санкции в отношении россии, санкции