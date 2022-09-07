https://ria.ru/20220907/samolety-1815107432.html
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 07.09.2022
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:00
2022-09-07T13:00
2022-09-07T13:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
николаевская область
миг-29
су-25
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_0:261:3015:1957_1920x0_80_0_0_06f9aa273fb720bedc1a47e413dd5419.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
россия
херсонская область
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_1f2acc0e810b151ef254d5ace63d4bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , николаевская область, миг-29, су-25, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Николаевская область, МиГ-29, Су-25, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Минобороны: истребители и ПВО сбили украинский МиГ-29 под Херсоном и Су-25 под Николаевом