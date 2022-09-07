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Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 07.09.2022
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:00
2022-09-07T13:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
николаевская область
миг-29
су-25
в мире
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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россия, херсонская область , николаевская область, миг-29, су-25, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Николаевская область, МиГ-29, Су-25, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:00 07.09.2022
 
Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Минобороны: истребители и ПВО сбили украинский МиГ-29 под Херсоном и Су-25 под Николаевом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Самолеты МиГ-29 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 04:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьНиколаевская областьМиГ-29Су-25В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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