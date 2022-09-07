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Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 07.09.2022

Российские истребители и средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

николаевская область

миг-29

су-25

в мире

украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

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