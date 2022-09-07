https://ria.ru/20220907/samolety-1815065889.html

Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию

Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию - РИА Новости, 07.09.2022

Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию

Зарубежные самолеты Boeing и Airbus вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, на смену им придут пассажирские лайнеры отечественного производства,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:20

2022-09-07T12:20

2022-09-07T12:20

туризм

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

ту-214

ростех

сергей чемезов

поставки

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Зарубежные самолеты Boeing и Airbus вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, на смену им придут пассажирские лайнеры отечественного производства, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" в среду на ВЭФ подписали соглашение по приобретению 339 лайнеров российского производства в 2023-2030 годах."Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и Superjet. Надежным подспорьем им станет Ту-214 — ранее он производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя", — сказал Чемезов.По его словам, флагманом в парке "Аэрофлота" станет именно МС-21. "Это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят, уверен, и летчики, и пассажиры. Отмечу, что все самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде – с бортовыми системами и агрегатами российского производства", — добавил глава "Ростеха".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ту-214, ростех, сергей чемезов, поставки, самолеты, новости - туризм, туризм