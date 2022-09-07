https://ria.ru/20220907/samolety-1815065889.html
Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию
Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию - РИА Новости, 07.09.2022
Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию
Зарубежные самолеты Boeing и Airbus вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, на смену им придут пассажирские лайнеры отечественного производства,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:20
2022-09-07T12:20
2022-09-07T12:20
туризм
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
ту-214
ростех
сергей чемезов
поставки
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Зарубежные самолеты Boeing и Airbus вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, на смену им придут пассажирские лайнеры отечественного производства, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" в среду на ВЭФ подписали соглашение по приобретению 339 лайнеров российского производства в 2023-2030 годах."Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и Superjet. Надежным подспорьем им станет Ту-214 — ранее он производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя", — сказал Чемезов.По его словам, флагманом в парке "Аэрофлота" станет именно МС-21. "Это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят, уверен, и летчики, и пассажиры. Отмечу, что все самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде – с бортовыми системами и агрегатами российского производства", — добавил глава "Ростеха".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ту-214, ростех, сергей чемезов, поставки, самолеты, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Ту-214, Ростех, Сергей Чемезов, Поставки, Самолеты, Новости - Туризм, Туризм
Глава "Ростеха": Boeing и Airbus вряд ли будут поставляться в Россию
Сергей Чемезов: на смену Boeing и Airbus придут лайнеры отечественного производства
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Зарубежные самолеты Boeing и Airbus вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, на смену им придут пассажирские лайнеры отечественного производства, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" в среду на ВЭФ подписали соглашение по приобретению 339 лайнеров российского производства в 2023-2030 годах.
"Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и Superjet. Надежным подспорьем им станет Ту-214 — ранее он производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя", — сказал Чемезов.
По его словам, флагманом в парке "Аэрофлота" станет именно МС-21. "Это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят, уверен, и летчики, и пассажиры. Отмечу, что все самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде – с бортовыми системами и агрегатами российского производства", — добавил глава "Ростеха".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.