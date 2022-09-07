https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html
"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства
"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства - РИА Новости, 07.09.2022
"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:05
2022-09-07T04:05
2022-09-07T10:59
экономика
русский (остров)
аэрофлот
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
дальневосточный федеральный университет
ту-214
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства, первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году, передает корреспондент РИА Новости.Согласно договоренностям, в 2023 году компания получит первые два Superjet-New, а начиная с 2024-го планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.Как отметил Юрий Слюсарь, выполнение заказа с учетом "беспрецедентного объема" и стратегической важности обеспечения транспортной доступности населения станет одним из приоритетов ОАК на ближайшие годы. "Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах мы планируем уже до конца текущего года", — добавил он.Сергей Александровский, со своей стороны, отметил, что речь идет о самом крупном соглашении по приобретению отечественных самолетов за всю новейшую историю "Аэрофлота". "Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России. <...> Подписание данного соглашения наглядно демонстрирует всему миру, что Россия — это великая авиационная держава, обладающая огромным потенциалом и богатейшим опытом в области авиастроения, способная производить надежные и современные самолеты", — подчеркнул глава "Аэрофлота".Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, сумма соглашения превысила триллион рублей, что является абсолютным рекордом.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских авиалайнеров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/aeroflot-1812317411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, русский (остров), аэрофлот, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), дальневосточный федеральный университет, ту-214, восточный экономический форум — 2022 (вэф), новости - туризм
Экономика, Русский (остров), Аэрофлот, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Дальневосточный федеральный университет, Ту-214, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Туризм, Новости - Туризм
04:05 07.09.2022 (обновлено: 10:59 07.09.2022)
"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства
ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства, первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году, передает корреспондент РИА Новости.
"Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства. <...> Соглашение предусматривает передачу группе "Аэрофлот" на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года", — говорится в совместном релизе компаний.
Согласно договоренностям, в 2023 году компания получит первые два Superjet-New, а начиная с 2024-го планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.
Как отметил Юрий Слюсарь, выполнение заказа с учетом "беспрецедентного объема" и стратегической важности обеспечения транспортной доступности населения станет одним из приоритетов ОАК на ближайшие годы. "Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах мы планируем уже до конца текущего года", — добавил он.
Сергей Александровский, со своей стороны, отметил, что речь идет о самом крупном соглашении по приобретению отечественных самолетов за всю новейшую историю "Аэрофлота".
"Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России. <...> Подписание данного соглашения наглядно демонстрирует всему миру, что Россия — это великая авиационная держава, обладающая огромным потенциалом и богатейшим опытом в области авиастроения, способная производить надежные и современные самолеты", — подчеркнул глава "Аэрофлота".
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, сумма соглашения превысила триллион рублей, что является абсолютным рекордом.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине
ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз
запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских авиалайнеров.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.