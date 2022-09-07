https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html

"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства

"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства - РИА Новости, 07.09.2022

"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:05

2022-09-07T04:05

2022-09-07T10:59

экономика

русский (остров)

аэрофлот

мс-21

sukhoi superjet 100 (ssj100)

дальневосточный федеральный университет

ту-214

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства, первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году, передает корреспондент РИА Новости.Согласно договоренностям, в 2023 году компания получит первые два Superjet-New, а начиная с 2024-го планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.Как отметил Юрий Слюсарь, выполнение заказа с учетом "беспрецедентного объема" и стратегической важности обеспечения транспортной доступности населения станет одним из приоритетов ОАК на ближайшие годы. "Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах мы планируем уже до конца текущего года", — добавил он.Сергей Александровский, со своей стороны, отметил, что речь идет о самом крупном соглашении по приобретению отечественных самолетов за всю новейшую историю "Аэрофлота". "Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России. <...> Подписание данного соглашения наглядно демонстрирует всему миру, что Россия — это великая авиационная держава, обладающая огромным потенциалом и богатейшим опытом в области авиастроения, способная производить надежные и современные самолеты", — подчеркнул глава "Аэрофлота".Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, сумма соглашения превысила триллион рублей, что является абсолютным рекордом.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских авиалайнеров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/aeroflot-1812317411.html

https://ria.ru/20220907/ms-21-1814991763.html

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, русский (остров), аэрофлот, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), дальневосточный федеральный университет, ту-214, восточный экономический форум — 2022 (вэф), новости - туризм