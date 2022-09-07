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В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря - РИА Новости, 07.09.2022
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В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря
В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря - РИА Новости, 07.09.2022
В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря
Латвийские спасатели обнаружили на дне Балтийского моря обломки, предположительно, самолета Cessna, сообщает портал LSM со ссылкой на главу Морского... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:42
2022-09-07T15:42
в мире
балтийское море
испания
кельн
bild
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германия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Латвийские спасатели обнаружили на дне Балтийского моря обломки, предположительно, самолета Cessna, сообщает портал LSM со ссылкой на главу Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna, следовавший из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. По данным газеты, на его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне. Как сообщали испанские СМИ, в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей. По словам Субботы, во вторник латвийскими спасателями были обнаружены, предположительно, человеческие останки, их передали на экспертизу."В Балтийском море глубине 60 метров обнаружены обломки, возможно, частного пассажирского самолета, разбившегося вечером в воскресенье, 4 сентября... В течение дня ожидается информация о результатах визуального осмотра. Если подтвердится информация о том, что найдены обломки разбившегося в воскресенье самолета, ответственные органы примут решение о необходимости их извлечения и дальнейших действиях. Скорее всего, обломки будут подняты специализированными кранами и вывезены на берег", - приводит слова Субботы издание.По его словам, возможные обломки разбившегося самолета обнаружены примерно в 200 метрах от места первоначального поиска, найденные детали относительно небольшие.
https://ria.ru/20220906/samolet-1814723520.html
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в мире, балтийское море, испания, кельн, bild, латвия, германия
В мире, Балтийское море, Испания, Кельн, Bild, Латвия, Германия
15:42 07.09.2022
 
В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря

LSM: латвийские спасатели нашли на дне моря обломки, предположительно, самолета Cessna

© РИА Новости / Игорь ЗарембоБерег Балтийского моря
Берег Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Берег Балтийского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Латвийские спасатели обнаружили на дне Балтийского моря обломки, предположительно, самолета Cessna, сообщает портал LSM со ссылкой на главу Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.
Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna, следовавший из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. По данным газеты, на его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне. Как сообщали испанские СМИ, в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей. По словам Субботы, во вторник латвийскими спасателями были обнаружены, предположительно, человеческие останки, их передали на экспертизу.
"В Балтийском море глубине 60 метров обнаружены обломки, возможно, частного пассажирского самолета, разбившегося вечером в воскресенье, 4 сентября... В течение дня ожидается информация о результатах визуального осмотра. Если подтвердится информация о том, что найдены обломки разбившегося в воскресенье самолета, ответственные органы примут решение о необходимости их извлечения и дальнейших действиях. Скорее всего, обломки будут подняты специализированными кранами и вывезены на берег", - приводит слова Субботы издание.
По его словам, возможные обломки разбившегося самолета обнаружены примерно в 200 метрах от места первоначального поиска, найденные детали относительно небольшие.
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В миреБалтийское мореИспанияКельнBildЛатвияГермания
 
 
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