https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html

Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС - РИА Новости, 07.09.2022

Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

Трехсторонний саммит РФ, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:43

2022-09-07T14:43

2022-09-07T15:15

в мире

узбекистан

россия

шос

монголия

китай

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Трехсторонний саммит РФ, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/elektroenergiya-1815143934.html

узбекистан

россия

монголия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, узбекистан, россия, шос, монголия, китай, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет