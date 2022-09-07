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Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС - РИА Новости, 07.09.2022
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Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС - РИА Новости, 07.09.2022
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
Трехсторонний саммит РФ, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:43
2022-09-07T15:15
в мире
узбекистан
россия
шос
монголия
китай
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Трехсторонний саммит РФ, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/elektroenergiya-1815143934.html
узбекистан
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в мире, узбекистан, россия, шос, монголия, китай, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет
В мире, Узбекистан, Россия, ШОС, Монголия, Китай, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет
14:43 07.09.2022 (обновлено: 15:15 07.09.2022)
 
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

Путин: трехсторонний саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Трехсторонний саммит РФ, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансформаторы подстанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:22
Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай
 
В миреУзбекистанРоссияШОСМонголияКитайВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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