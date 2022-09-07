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Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов - РИА Новости, 07.09.2022
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Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов
Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов - РИА Новости, 07.09.2022
Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов
Шведская промышленная компания Saab получила от Соединенных Штатов Америки заказ на поставку американской армии в 2024 году противотанковых гранатометов "Карл... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:42
2022-09-07T21:42
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ЦЮРИХ, 7 сен - РИА Новости. Шведская промышленная компания Saab получила от Соединенных Штатов Америки заказ на поставку американской армии в 2024 году противотанковых гранатометов "Карл Густав" и AT4 на сумму около 82 миллионов долларов."Компания Saab получила заказ на вооружение "Карл Густав" и системы AT4CS RS для вооруженных сил США. Стоимость заказа составляет 81,8 миллиона долларов США (812,7 миллиона шведских крон), а поставки будут осуществляться в течение 2024 года", - говорится в заявлении шведской компании.Сообщается, что вооружение будет использоваться Командованием специальных операций США (SOCOM) и Корпусом морской пехоты США.Как отметил президент подразделения Saab в США, упомянутые модели гранатометов "будут и впредь обеспечивать бойцам значительное превосходство при столкновении с бронированными силами угрозы на нынешних и будущих полях сражений".
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в мире, технологии, сша, вооруженные силы сша, швеция
В мире, Технологии, США, Вооруженные силы США, Швеция
21:42 07.09.2022
 
Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов

Шведская Saab получила от США заказ на противотанковые гранатометы на 82 миллиона долларов

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 7 сен - РИА Новости. Шведская промышленная компания Saab получила от Соединенных Штатов Америки заказ на поставку американской армии в 2024 году противотанковых гранатометов "Карл Густав" и AT4 на сумму около 82 миллионов долларов.
"Компания Saab получила заказ на вооружение "Карл Густав" и системы AT4CS RS для вооруженных сил США. Стоимость заказа составляет 81,8 миллиона долларов США (812,7 миллиона шведских крон), а поставки будут осуществляться в течение 2024 года", - говорится в заявлении шведской компании.
Сообщается, что вооружение будет использоваться Командованием специальных операций США (SOCOM) и Корпусом морской пехоты США.
Как отметил президент подразделения Saab в США, упомянутые модели гранатометов "будут и впредь обеспечивать бойцам значительное превосходство при столкновении с бронированными силами угрозы на нынешних и будущих полях сражений".
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