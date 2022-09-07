https://ria.ru/20220907/saab-1815275690.html

Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов

Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов - РИА Новости, 07.09.2022

Saab получила от США заказ на поставку противотанковых гранатометов

Шведская промышленная компания Saab получила от Соединенных Штатов Америки заказ на поставку американской армии в 2024 году противотанковых гранатометов "Карл... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:42

2022-09-07T21:42

2022-09-07T21:42

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ЦЮРИХ, 7 сен - РИА Новости. Шведская промышленная компания Saab получила от Соединенных Штатов Америки заказ на поставку американской армии в 2024 году противотанковых гранатометов "Карл Густав" и AT4 на сумму около 82 миллионов долларов."Компания Saab получила заказ на вооружение "Карл Густав" и системы AT4CS RS для вооруженных сил США. Стоимость заказа составляет 81,8 миллиона долларов США (812,7 миллиона шведских крон), а поставки будут осуществляться в течение 2024 года", - говорится в заявлении шведской компании.Сообщается, что вооружение будет использоваться Командованием специальных операций США (SOCOM) и Корпусом морской пехоты США.Как отметил президент подразделения Saab в США, упомянутые модели гранатометов "будут и впредь обеспечивать бойцам значительное превосходство при столкновении с бронированными силами угрозы на нынешних и будущих полях сражений".

https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html

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в мире, технологии, сша, вооруженные силы сша, швеция