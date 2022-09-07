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Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД - РИА Новости, 07.09.2022
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Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД
Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД - РИА Новости, 07.09.2022
Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума в интервью РИА Новости объяснил свое предложение о передаче... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:56
2022-09-07T11:56
экономика
сергей цивилев
россия
кемеровская область
русский (остров)
ржд
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума в интервью РИА Новости объяснил свое предложение о передаче строительства Восточного полигона от Российских железных дорог министерству строительства РФ.Сообщалось, что Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ."Есть правительственная комиссия по развитию Восточного полигона, но там стройка прописана железной дороге... Мы уже 10 лет этим занимаемся, с 2012 года. БАМ-1, который должен быть закончен в 2017 году, сроки по которому переносились многократно… уже последнее обещание со стороны Российской железной дороги, что БАМ-1 закончится в конце 2021 года… Он опять не закончен. Темпы по БАМУ-2… то, что сейчас должно быть, оно не сделано. Наступило время просто кардинальных решений, особенно с учетом специальной военной операции", – сказал Цивилев.Губернатор Кузбасса подчеркнул, что в связи с тем, что Запад наложил эмбарго на российский уголь, его можно отправлять в дружественные страны Востока, но это не позволяет сделать низкая пропускная способность Восточного полигона железных дорог."Просто мы не можем проехать на Восток. Вот именно поэтому, как крайняя мера, я вчера озвучил – забрать у них строительство, пусть завершают те объекты, которые они строят, а все новые объекты передать министерству строительства", – сказал Цивилев.По мнению губернатора Кузбасса, в министерстве строительства России работает профессиональная команда."Мы видим сейчас, как меняется страна, как изменились темпы строительства, ситуация кардинально изменилась с приходом вот этой команды. Она, действительно, профессиональная. Хуснуллин, Файзуллин и вся вот эта группа… Они в состоянии строить и реализовывать крупнейшие проекты. И они уже доказали это практическим путем", – сказал Цивилев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815058705.html
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кемеровская область
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экономика, сергей цивилев, россия, кемеровская область, русский (остров), ржд, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Экономика, Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область, Русский (остров), РЖД, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
11:56 07.09.2022
 
Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД

Кемеровский губернатор объяснил предложение передать Минстрою строительство полигона РЖД

© РИА Новости / Александр Кряжев Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
 Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума в интервью РИА Новости объяснил свое предложение о передаче строительства Восточного полигона от Российских железных дорог министерству строительства РФ.
Сообщалось, что Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ.
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"Есть правительственная комиссия по развитию Восточного полигона, но там стройка прописана железной дороге... Мы уже 10 лет этим занимаемся, с 2012 года. БАМ-1, который должен быть закончен в 2017 году, сроки по которому переносились многократно… уже последнее обещание со стороны Российской железной дороги, что БАМ-1 закончится в конце 2021 года… Он опять не закончен. Темпы по БАМУ-2… то, что сейчас должно быть, оно не сделано. Наступило время просто кардинальных решений, особенно с учетом специальной военной операции", – сказал Цивилев.
Губернатор Кузбасса подчеркнул, что в связи с тем, что Запад наложил эмбарго на российский уголь, его можно отправлять в дружественные страны Востока, но это не позволяет сделать низкая пропускная способность Восточного полигона железных дорог.
"Просто мы не можем проехать на Восток. Вот именно поэтому, как крайняя мера, я вчера озвучил – забрать у них строительство, пусть завершают те объекты, которые они строят, а все новые объекты передать министерству строительства", – сказал Цивилев.
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По мнению губернатора Кузбасса, в министерстве строительства России работает профессиональная команда.
"Мы видим сейчас, как меняется страна, как изменились темпы строительства, ситуация кардинально изменилась с приходом вот этой команды. Она, действительно, профессиональная. Хуснуллин, Файзуллин и вся вот эта группа… Они в состоянии строить и реализовывать крупнейшие проекты. И они уже доказали это практическим путем", – сказал Цивилев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаСергей ЦивилевРоссияКемеровская областьРусский (остров)РЖДМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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