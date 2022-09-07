https://ria.ru/20220907/rzhd-1815078906.html

Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД

Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД - РИА Новости, 07.09.2022

Кемеровский губернатор рассказал о передаче строительства полигона РЖД

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума в интервью РИА Новости объяснил свое предложение о передаче... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:56

2022-09-07T11:56

2022-09-07T11:56

экономика

сергей цивилев

россия

кемеровская область

русский (остров)

ржд

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814508735_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_46e27f4c53db0f8721b56175dce34335.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума в интервью РИА Новости объяснил свое предложение о передаче строительства Восточного полигона от Российских железных дорог министерству строительства РФ.Сообщалось, что Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ."Есть правительственная комиссия по развитию Восточного полигона, но там стройка прописана железной дороге... Мы уже 10 лет этим занимаемся, с 2012 года. БАМ-1, который должен быть закончен в 2017 году, сроки по которому переносились многократно… уже последнее обещание со стороны Российской железной дороги, что БАМ-1 закончится в конце 2021 года… Он опять не закончен. Темпы по БАМУ-2… то, что сейчас должно быть, оно не сделано. Наступило время просто кардинальных решений, особенно с учетом специальной военной операции", – сказал Цивилев.Губернатор Кузбасса подчеркнул, что в связи с тем, что Запад наложил эмбарго на российский уголь, его можно отправлять в дружественные страны Востока, но это не позволяет сделать низкая пропускная способность Восточного полигона железных дорог."Просто мы не можем проехать на Восток. Вот именно поэтому, как крайняя мера, я вчера озвучил – забрать у них строительство, пусть завершают те объекты, которые они строят, а все новые объекты передать министерству строительства", – сказал Цивилев.По мнению губернатора Кузбасса, в министерстве строительства России работает профессиональная команда."Мы видим сейчас, как меняется страна, как изменились темпы строительства, ситуация кардинально изменилась с приходом вот этой команды. Она, действительно, профессиональная. Хуснуллин, Файзуллин и вся вот эта группа… Они в состоянии строить и реализовывать крупнейшие проекты. И они уже доказали это практическим путем", – сказал Цивилев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815058705.html

https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814798566.html

https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814997156.html

россия

кемеровская область

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей цивилев, россия, кемеровская область, русский (остров), ржд, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022