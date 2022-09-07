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Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну - РИА Новости, 07.09.2022
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну
Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:03
2022-09-07T03:03
2022-09-07T03:03
экономика
владимир солодов
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.Ранее он сообщил РИА Новости, что в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн красной рыбы, в этом около 130 тысяч тонн - в 2,5 раза меньше."Могу сказать, что цена (на красную рыбу – ред.) не зависит от того, какой улов в том или ином году состоялся. Улов достаточен, чтобы всю страну прокормить. Дефицита не будет", - сказал Солодов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/ikra-1814988626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир солодов, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владимир Солодов, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну
Губернатор Солодов: улов красной рыбы на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну