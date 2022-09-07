Рейтинг@Mail.ru
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/ryba-1814990956.html
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну - РИА Новости, 07.09.2022
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну
Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:03
2022-09-07T03:03
экономика
владимир солодов
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25d76bbcfc5e15dd1a2c5d9edff464b3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.Ранее он сообщил РИА Новости, что в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн красной рыбы, в этом около 130 тысяч тонн - в 2,5 раза меньше."Могу сказать, что цена (на красную рыбу – ред.) не зависит от того, какой улов в том или ином году состоялся. Улов достаточен, чтобы всю страну прокормить. Дефицита не будет", - сказал Солодов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/ikra-1814988626.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66c4913d69c68db598889c4b5a27ab99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир солодов, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владимир Солодов, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:03 07.09.2022
 
Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну

Губернатор Солодов: улов красной рыбы на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн красной рыбы, в этом около 130 тысяч тонн - в 2,5 раза меньше.
"Могу сказать, что цена (на красную рыбу – ред.) не зависит от того, какой улов в том или ином году состоялся. Улов достаточен, чтобы всю страну прокормить. Дефицита не будет", - сказал Солодов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
02:02
Солодов рассказал, стоит ли ожидать в этом году дефицита красной икры
 
ЭкономикаВладимир СолодовРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала