https://ria.ru/20220907/ryba-1814990956.html

Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну

Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну - РИА Новости, 07.09.2022

Солодов: улов лососевых на Камчатке достаточен, чтобы прокормить всю страну

Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:03

2022-09-07T03:03

2022-09-07T03:03

экономика

владимир солодов

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.Ранее он сообщил РИА Новости, что в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн красной рыбы, в этом около 130 тысяч тонн - в 2,5 раза меньше."Могу сказать, что цена (на красную рыбу – ред.) не зависит от того, какой улов в том или ином году состоялся. Улов достаточен, чтобы всю страну прокормить. Дефицита не будет", - сказал Солодов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/ikra-1814988626.html

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, владимир солодов, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)