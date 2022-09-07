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Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса - РИА Новости, 07.09.2022
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Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса
Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса - РИА Новости, 07.09.2022
Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса
Реализация концепции цифрового рубля позволит упростить взаимные платежи и получение мер господдержки бизнесом, даст возможность проводить фискальные проверки... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:33
2022-09-07T03:33
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Реализация концепции цифрового рубля позволит упростить взаимные платежи и получение мер господдержки бизнесом, даст возможность проводить фискальные проверки без визитов к проверяемым, сообщил на сессии Восточного экономического форума "Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства" генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Он отметил, что нужно переводить большинство предоставляемых предпринимателям госуслуг в цифровой формат."В целом использование современных технологий, на мой взгляд, способно позитивно влиять на бизнес-климат в стране. В числе таких прогрессивных инструментов вижу возможное введение ЦБ цифрового рубля. Его применение позволит упростить проведение взаимных платежей, получение мер государственной поддержки, максимально повысит объективность и прозрачность финансового контроля в отношении всех хозяйствующих субъектов, проще говоря, позволит проводить фискальные проверки - видеть, как проводятся расчеты ", - сказал КрасновВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
русский (остров)
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экономика, россия, русский (остров), владивосток, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:33 07.09.2022
 
Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса

Генпрокурор Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Реализация концепции цифрового рубля позволит упростить взаимные платежи и получение мер господдержки бизнесом, даст возможность проводить фискальные проверки без визитов к проверяемым, сообщил на сессии Восточного экономического форума "Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства" генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Он отметил, что нужно переводить большинство предоставляемых предпринимателям госуслуг в цифровой формат.
"В целом использование современных технологий, на мой взгляд, способно позитивно влиять на бизнес-климат в стране. В числе таких прогрессивных инструментов вижу возможное введение ЦБ цифрового рубля. Его применение позволит упростить проведение взаимных платежей, получение мер государственной поддержки, максимально повысит объективность и прозрачность финансового контроля в отношении всех хозяйствующих субъектов, проще говоря, позволит проводить фискальные проверки - видеть, как проводятся расчеты ", - сказал Краснов
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:29
Глава ВТБ рассказал об адаптации банковского сектора к новым условиям
 
ЭкономикаРоссияРусский (остров)ВладивостокЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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