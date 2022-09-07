https://ria.ru/20220907/rubl-1814992002.html

Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса

Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса - РИА Новости, 07.09.2022

Краснов: внедрение цифрового рубля позволит упростить проверки бизнеса

Реализация концепции цифрового рубля позволит упростить взаимные платежи и получение мер господдержки бизнесом, даст возможность проводить фискальные проверки... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:33

2022-09-07T03:33

2022-09-07T03:33

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Реализация концепции цифрового рубля позволит упростить взаимные платежи и получение мер господдержки бизнесом, даст возможность проводить фискальные проверки без визитов к проверяемым, сообщил на сессии Восточного экономического форума "Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства" генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Он отметил, что нужно переводить большинство предоставляемых предпринимателям госуслуг в цифровой формат."В целом использование современных технологий, на мой взгляд, способно позитивно влиять на бизнес-климат в стране. В числе таких прогрессивных инструментов вижу возможное введение ЦБ цифрового рубля. Его применение позволит упростить проведение взаимных платежей, получение мер государственной поддержки, максимально повысит объективность и прозрачность финансового контроля в отношении всех хозяйствующих субъектов, проще говоря, позволит проводить фискальные проверки - видеть, как проводятся расчеты ", - сказал КрасновВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/banki-1814991875.html

россия

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, россия, русский (остров), владивосток, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)