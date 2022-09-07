https://ria.ru/20220907/rostelekom-1814998372.html

В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями

В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями - РИА Новости, 07.09.2022

В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями

"Ростелеком" сейчас использует имеющиеся запасы телекоммуникационного оборудования, а также активно налаживает кооперацию с российскими производителями, в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:56

2022-09-07T05:56

2022-09-07T05:56

экономика

михаил осеевский

россия

ростелеком

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас использует имеющиеся запасы телекоммуникационного оборудования, а также активно налаживает кооперацию с российскими производителями, в первую очередь частными, рассказал президент компании Михаил Осеевский.После начала спецоперации на Украине и введения международных санкций крупнейшие зарубежные производители телеком-оборудования объявили о прекращении поставок в РФ. В конце августа шведская Ericsson и финская Nokia объявили, что полностью покинут российский рынок до конца года.По его словам, после ухода крупных западных вендоров компания переключилась на российских поставщиков, но и тут есть свои проблемы: из-за того, что большинство комплектующих они закупают за рубежом, формируются длинные цепочки поставок и новая модель несет "сложные валютные риски", поскольку валюта платежа может меняться на разных этапах. "Мы сами как международный оператор испытали проблемы в расчетах с нашими восточными и западными партнерами", - отметил глава "Ростелекома".В целом же, по его словам, на востоке формируется позиция о переходе на расчеты в юанях. "Наверное, эта тенденция будет усиливаться", - добавил Осеевский.В конце августа Минцифры РФ сообщило, что "Ростелеком" подписал договор с отечественным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования T8 о поставке оборудования, программного обеспечения и лицензий на сети оператора. Уточняется, что предельная цена договора составит около 2 миллиардов рублей, сам контракт будет действовать с даты его подписания до конца 2026 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Максим Горбачев

экономика, михаил осеевский, россия, ростелеком, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)