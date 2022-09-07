https://ria.ru/20220907/rostelekom-1814998372.html
В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями
В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями - РИА Новости, 07.09.2022
В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями
"Ростелеком" сейчас использует имеющиеся запасы телекоммуникационного оборудования, а также активно налаживает кооперацию с российскими производителями, в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:56
2022-09-07T05:56
2022-09-07T05:56
экономика
михаил осеевский
россия
ростелеком
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814518019_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_dd7d1a30837a81b9ef7fcddfee36af0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас использует имеющиеся запасы телекоммуникационного оборудования, а также активно налаживает кооперацию с российскими производителями, в первую очередь частными, рассказал президент компании Михаил Осеевский.После начала спецоперации на Украине и введения международных санкций крупнейшие зарубежные производители телеком-оборудования объявили о прекращении поставок в РФ. В конце августа шведская Ericsson и финская Nokia объявили, что полностью покинут российский рынок до конца года.По его словам, после ухода крупных западных вендоров компания переключилась на российских поставщиков, но и тут есть свои проблемы: из-за того, что большинство комплектующих они закупают за рубежом, формируются длинные цепочки поставок и новая модель несет "сложные валютные риски", поскольку валюта платежа может меняться на разных этапах. "Мы сами как международный оператор испытали проблемы в расчетах с нашими восточными и западными партнерами", - отметил глава "Ростелекома".В целом же, по его словам, на востоке формируется позиция о переходе на расчеты в юанях. "Наверное, эта тенденция будет усиливаться", - добавил Осеевский.В конце августа Минцифры РФ сообщило, что "Ростелеком" подписал договор с отечественным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования T8 о поставке оборудования, программного обеспечения и лицензий на сети оператора. Уточняется, что предельная цена договора составит около 2 миллиардов рублей, сам контракт будет действовать с даты его подписания до конца 2026 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814518019_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3b13fd1b9b1be0e0b50f26dbacb59e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил осеевский, россия, ростелеком, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Михаил Осеевский, Россия, Ростелеком, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
В "Ростелекоме" рассказали о кооперации с российскими производителями
Осеевский заявил, что "Ростелеком" налаживает кооперацию с российскими производителями
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас использует имеющиеся запасы телекоммуникационного оборудования, а также активно налаживает кооперацию с российскими производителями, в первую очередь частными, рассказал президент компании Михаил Осеевский.
После начала спецоперации на Украине
и введения международных санкций крупнейшие зарубежные производители телеком-оборудования объявили о прекращении поставок в РФ
. В конце августа шведская Ericsson и финская Nokia объявили, что полностью покинут российский рынок до конца года.
"Проблемы очевидные, всем известные. Несмотря на формальные и неформальные санкции, конечно, практически все известные имена, поставщики программных средств и оборудования прекратили работу. Мы живем на запасах ресурсов и усиленно налаживаем кооперацию с компаниями, которые становятся основными. В первую очередь это российские частные компании, которые прошли определенный путь", - рассказал Осеевский на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, после ухода крупных западных вендоров компания переключилась на российских поставщиков, но и тут есть свои проблемы: из-за того, что большинство комплектующих они закупают за рубежом, формируются длинные цепочки поставок и новая модель несет "сложные валютные риски", поскольку валюта платежа может меняться на разных этапах. "Мы сами как международный оператор испытали проблемы в расчетах с нашими восточными и западными партнерами", - отметил глава "Ростелекома".
В целом же, по его словам, на востоке формируется позиция о переходе на расчеты в юанях. "Наверное, эта тенденция будет усиливаться", - добавил Осеевский.
В конце августа Минцифры РФ сообщило, что "Ростелеком" подписал договор с отечественным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования T8 о поставке оборудования, программного обеспечения и лицензий на сети оператора. Уточняется, что предельная цена договора составит около 2 миллиардов рублей, сам контракт будет действовать с даты его подписания до конца 2026 года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.