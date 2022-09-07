Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России
Политолог Потуремский: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе в МИА "Россия сегодня"
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее в составе России, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией, и можно говорить об этом уверенно", - сказал Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Потуремский рассказал, что сделал такой вывод, исходя из результатов опроса ИНСОМАР. Ранее сообщалось, что, согласно опросу, в Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их территория вошла в состав России, а в Херсонской области - 63% респондентов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.