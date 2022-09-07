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Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/rossiya-1815195193.html
Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России
Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России - РИА Новости, 07.09.2022
Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России
Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее в составе России, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:45
2022-09-07T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
херсон
виктор потуремский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее в составе России, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский."Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией, и можно говорить об этом уверенно", - сказал Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Потуремский рассказал, что сделал такой вывод, исходя из результатов опроса ИНСОМАР. Ранее сообщалось, что, согласно опросу, в Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их территория вошла в состав России, а в Херсонской области - 63% респондентов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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россия
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в мире, россия, херсонская область , херсон, виктор потуремский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Херсон, Виктор Потуремский
16:45 07.09.2022
 
Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России

Политолог Потуремский: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе в МИА "Россия сегодня"
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе в МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее в составе России, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией, и можно говорить об этом уверенно", - сказал Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Потуремский рассказал, что сделал такой вывод, исходя из результатов опроса ИНСОМАР. Ранее сообщалось, что, согласно опросу, в Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их территория вошла в состав России, а в Херсонской области - 63% респондентов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
15:34
В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьХерсонВиктор Потуремский
 
 
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