https://ria.ru/20220907/rossiya-1815067717.html

Слуцкий призвал богатые семьи вкладываться в развитие России

Слуцкий призвал богатые семьи вкладываться в развитие России - РИА Новости, 07.09.2022

Слуцкий призвал богатые семьи вкладываться в развитие России

Преференциями для состоятельных семей должна быть не возможность откупиться от армии, а возможность вкладывать свое состояние в развитие России, в том числе... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:16

2022-09-07T11:16

2022-09-07T11:16

политика

россия

лдпр

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Преференциями для состоятельных семей должна быть не возможность откупиться от армии, а возможность вкладывать свое состояние в развитие России, в том числе Дальнего Востока, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Сахалинском госуниверситете."Те, кто избегал службы в армии благодаря положению своих родителей или за взятку, были и есть сейчас. Но их абсолютное меньшинство и, по крайней мере, в наше время таких называли "чмо". Преференциями для состоятельных семей должна быть не возможность откупиться от армии, а вкладывать свои состояния в развитие России, например, Дальнего Востока", - ответил он на вопрос о легализации откупа от армии, его слова цитирует Telegram-канал фракции либерал-демократов в ГД.Также Слуцкий рассказал о "планах финансиста Джорджа Сороса, которые по сути похожи на идеи откупаться от армии". "После краха СССР Сорос предлагал допустить детей 10% богатейших семей России к высшему образованию в ведущих вузах Запада. В Гарварде, Йеле, Колумбийском и других университетах Лиги плюща. Они должны были управлять нефтегазовыми ископаемыми России в интересах Запада, а остальные 90% должны были просто превратиться в быдло. Нам такой подход категорически не годится", - рассказал лидер ЛДПР.

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Кирилл Волков

политика, россия, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)