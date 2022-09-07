https://ria.ru/20220907/rossiya-1815055281.html
Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будет это делать, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ, он... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:37
2022-09-07T10:37
2022-09-07T11:03
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
россия
владивосток
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будет это делать, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ, он также выразил уверенность, что в конечном итоге все вернется на круги своя.Выступая на форуме, Путин заявил, что справедливость в мире и стабильность мирового порядка заключается в уважении интересов других стран вне зависимости от величины территории, объёмов ВВП и наличия современного оружия, а также в соблюдении международного права."Мы из этого всегда исходили и будем исходить, и будем бороться за свой суверенитет. Никто пусть не сомневается в том, что мы готовы в этих условиях сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будем это делать. Уверен, что в конечном итоге так все и сложится, все вернётся на круги своя", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, владивосток, политика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Владивосток, Политика
10:37 07.09.2022 (обновлено: 11:03 07.09.2022)
Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с любым желающим этого государством
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будет это делать, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ, он также выразил уверенность, что в конечном итоге все вернется на круги своя.
Выступая на форуме, Путин заявил, что справедливость в мире и стабильность мирового порядка заключается в уважении интересов других стран вне зависимости от величины территории, объёмов ВВП и наличия современного оружия, а также в соблюдении международного права.
"Мы из этого всегда исходили и будем исходить, и будем бороться за свой суверенитет. Никто пусть не сомневается в том, что мы готовы в этих условиях сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будем это делать. Уверен, что в конечном итоге так все и сложится, все вернётся на круги своя", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.