https://ria.ru/20220907/rossiya-1815055281.html

Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин

Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия готова сотрудничать с любым желающим государством, заявил Путин

Россия готова сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будет это делать, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ, он... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:37

2022-09-07T10:37

2022-09-07T11:03

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владимир путин

россия

владивосток

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будет это делать, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ, он также выразил уверенность, что в конечном итоге все вернется на круги своя.Выступая на форуме, Путин заявил, что справедливость в мире и стабильность мирового порядка заключается в уважении интересов других стран вне зависимости от величины территории, объёмов ВВП и наличия современного оружия, а также в соблюдении международного права."Мы из этого всегда исходили и будем исходить, и будем бороться за свой суверенитет. Никто пусть не сомневается в том, что мы готовы в этих условиях сотрудничать с любым государством, которое этого хочет, и будем это делать. Уверен, что в конечном итоге так все и сложится, все вернётся на круги своя", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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владивосток

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Кирилл Волков

восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, владивосток, политика