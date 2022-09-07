https://ria.ru/20220907/rossiya-1815032698.html
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать
Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:34
2022-09-07T09:34
2022-09-07T09:52
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
экономика
россия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/aviaperevozki-1815040060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
09:34 07.09.2022 (обновлено: 09:52 07.09.2022)
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать
Путин: Россию изолировать невозможно, транспортный потенциал будет наращиваться