https://ria.ru/20220907/rossiya-1815032698.html

Путин заявил, что Россию невозможно изолировать

Путин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что Россию невозможно изолировать

Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:34

2022-09-07T09:34

2022-09-07T09:52

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/aviaperevozki-1815040060.html

россия

русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, экономика, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет