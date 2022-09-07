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Путин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил, что Россию невозможно изолировать
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать
Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:34
2022-09-07T09:52
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, экономика, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
09:34 07.09.2022 (обновлено: 09:52 07.09.2022)
 
Путин заявил, что Россию невозможно изолировать

Путин: Россию изолировать невозможно, транспортный потенциал будет наращиваться

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно, страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:52Туризм
Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владимир ПутинЭкономикаРоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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