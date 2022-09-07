https://ria.ru/20220907/rossiya-1815031262.html

Путин: Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами

Путин: Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами

Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами, ДФО играет здесь существенную роль, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:28

2022-09-07T09:28

2022-09-07T09:38

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

россия

владимир путин

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами, ДФО играет здесь существенную роль, сообщил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин."События текущего года подтвердили особую значимость такого фактора, как доступность сырья, без которого нельзя организовать ни одно производство, наладить кооперационные цепочки. Россия едва ли ни единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами, и Дальний Восток здесь играет существенную роль: нефть, природный газ, уголь, металлы, лес, водные биоресурсы - по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком как на внутренний рынок, так и для наших зарубежных партнеров", - сказал Путин.Он отметил, что темпы роста промышленного производства в ДФО превосходят темпы роста промышленного производства по стране в целом.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), россия, владимир путин, вэф-2022