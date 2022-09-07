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Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы
Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:25
2022-09-07T10:32
политика
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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"Всегда будем защищать свои национальные интересы" – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров
"Всегда будем защищать свои национальные интересы" – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров
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политика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Политика, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:25 07.09.2022 (обновлено: 10:32 07.09.2022)
 
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы

Путин: Россия всегда будет защищать национальные интересы и ценит эти качества у партнеров

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:31
Путин заявил о нежелании многих стран подчиняться правилам Запада
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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