https://ria.ru/20220907/rossiya-1815030217.html

Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы

Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы

Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:25

2022-09-07T09:25

2022-09-07T10:32

политика

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20220907/zapad-1815032101.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Всегда будем защищать свои национальные интересы" – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров "Всегда будем защищать свои национальные интересы" – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров 2022-09-07T09:25 true PT0M53S

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022