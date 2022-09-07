https://ria.ru/20220907/rossiya-1815030217.html
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы
Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:25
2022-09-07T09:25
2022-09-07T10:32
политика
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнёров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Всегда будем защищать свои национальные интересы" – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров
"Всегда будем защищать свои национальные интересы" – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров
2022-09-07T09:25
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Политика, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:25 07.09.2022 (обновлено: 10:32 07.09.2022)
Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы
Путин: Россия всегда будет защищать национальные интересы и ценит эти качества у партнеров