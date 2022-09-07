https://ria.ru/20220907/rossiya-1814955197.html
Сессия ВЭФ о трансформации финансового сектора России. Прямая трансляция
Сессия ВЭФ о трансформации финансового сектора России. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.09.2022
Сессия ВЭФ о трансформации финансового сектора России. Прямая трансляция
На Восточном экономическом форуме проходит сессия, посвященная теме трансформации финансового сектора России. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:00
2022-09-07T03:00
2022-09-07T03:27
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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На Восточном экономическом форуме проходит сессия, посвященная теме трансформации финансового сектора России.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВЭФ: "Трансформация финансового сектора РФ: предварительные итоги"
ВЭФ: "Трансформация финансового сектора РФ: предварительные итоги"
2022-09-07T03:00
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), видео
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Сессия ВЭФ о трансформации финансового сектора России. Прямая трансляция
На Восточном экономическом форуме проходит сессия, посвященная теме трансформации финансового сектора России.
2022-09-07T03:00
true
PT1S
03:00 07.09.2022 (обновлено: 03:27 07.09.2022)
Сессия ВЭФ о трансформации финансового сектора России. Прямая трансляция
На Восточном экономическом форуме проходит сессия, посвященная теме трансформации финансового сектора России.