https://ria.ru/20220907/rody-1815241587.html

В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды

В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды - РИА Новости, 07.09.2022

В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды

Торговая сеть "Магнит" премирует сотрудника, который перерезал пуповину ребенка, родившегося ночью в супермаркете в Воронеже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:42

2022-09-07T18:42

2022-09-07T18:42

воронеж

россия

происшествия

магнит (компания-ритейлер)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" премирует сотрудника, который перерезал пуповину ребенка, родившегося ночью в супермаркете в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".В среду в СМИ появилась информация, что у женщины начались схватки рядом с круглосуточным "Магнитом". Она попросила помощи у сотрудников магазина, они вызвали скорую, но малыш успел появиться на свет до приезда медиков.Двое работников ночной смены супермаркета подготовили в торговом зале "место для родоразрешения" и помогли ребёнку родиться. Пуповину перерезал 25-летний сотрудник "Магнита"."Мы гордимся, что у нас есть такие отзывчивые и одновременно смелые сотрудники. Обязательно премируем коллегу, а маме и ребенку желаем крепкого здоровья", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html

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воронеж, россия, происшествия, магнит (компания-ритейлер)