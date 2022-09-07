https://ria.ru/20220907/rody-1815241587.html
В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды
В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды - РИА Новости, 07.09.2022
В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды
Торговая сеть "Магнит" премирует сотрудника, который перерезал пуповину ребенка, родившегося ночью в супермаркете в Воронеже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:42
2022-09-07T18:42
2022-09-07T18:42
воронеж
россия
происшествия
магнит (компания-ритейлер)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" премирует сотрудника, который перерезал пуповину ребенка, родившегося ночью в супермаркете в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".В среду в СМИ появилась информация, что у женщины начались схватки рядом с круглосуточным "Магнитом". Она попросила помощи у сотрудников магазина, они вызвали скорую, но малыш успел появиться на свет до приезда медиков.Двое работников ночной смены супермаркета подготовили в торговом зале "место для родоразрешения" и помогли ребёнку родиться. Пуповину перерезал 25-летний сотрудник "Магнита"."Мы гордимся, что у нас есть такие отзывчивые и одновременно смелые сотрудники. Обязательно премируем коллегу, а маме и ребенку желаем крепкого здоровья", - говорится в сообщении компании.
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воронеж, россия, происшествия, магнит (компания-ритейлер)
Воронеж, Россия, Происшествия, Магнит (компания-ритейлер)
В Воронеже выдадут премию сотруднику магазина, принявшему роды
В Воронеже "Магнит" премирует сотрудника, который ночью помог роженице в супермаркете
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" премирует сотрудника, который перерезал пуповину ребенка, родившегося ночью в супермаркете в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".
В среду в СМИ появилась информация, что у женщины начались схватки рядом с круглосуточным "Магнитом". Она попросила помощи у сотрудников магазина, они вызвали скорую, но малыш успел появиться на свет до приезда медиков.
Двое работников ночной смены супермаркета подготовили в торговом зале "место для родоразрешения" и помогли ребёнку родиться. Пуповину перерезал 25-летний сотрудник "Магнита".
"Мы гордимся, что у нас есть такие отзывчивые и одновременно смелые сотрудники. Обязательно премируем коллегу, а маме и ребенку желаем крепкого здоровья", - говорится в сообщении компании.