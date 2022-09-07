https://ria.ru/20220907/resursy-1815065112.html

Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин

Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин

Энергоресурсы России прежде всего должны быть направлены на потребности страны, но их так много, что можно обеспечить и другие страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:05

2022-09-07T11:05

2022-09-07T11:06

экономика

владимир путин

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Энергоресурсы России прежде всего должны быть направлены на потребности страны, но их так много, что можно обеспечить и другие страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего наши энергоресурсы должны быть направлены на развитие собственной страны. Это касается и всех первичных источников энергии, и всех минеральных ресурсов. Но их у нас столько, что мы готовы удовлетворить растущие потребности всех, кто хочет с нами работать", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.Президент отметил, что такое сотрудничество выгодно для партнеров."Это очень хорошее и выгодное сотрудничество для наших партнеров", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815056445.html

россия

русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)