https://ria.ru/20220907/resursy-1815065112.html
Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин
Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин
Энергоресурсы России прежде всего должны быть направлены на потребности страны, но их так много, что можно обеспечить и другие страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:05
2022-09-07T11:05
2022-09-07T11:06
экономика
владимир путин
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Энергоресурсы России прежде всего должны быть направлены на потребности страны, но их так много, что можно обеспечить и другие страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего наши энергоресурсы должны быть направлены на развитие собственной страны. Это касается и всех первичных источников энергии, и всех минеральных ресурсов. Но их у нас столько, что мы готовы удовлетворить растущие потребности всех, кто хочет с нами работать", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.Президент отметил, что такое сотрудничество выгодно для партнеров."Это очень хорошее и выгодное сотрудничество для наших партнеров", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815056445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
11:05 07.09.2022 (обновлено: 11:06 07.09.2022)
Российских энергоресурсов хватит и партнерам, заявил Путин
Путин: энергоресурсы России сначала идут на потребности страны, но их хватит и партнерам