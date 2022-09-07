https://ria.ru/20220907/reparatsii-1815268258.html

Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций

Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций - РИА Новости, 07.09.2022

Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций

Польша планирует еще в текущем году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:52

2022-09-07T20:52

2022-09-07T20:52

в мире

цены на нефть

польша

германия

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ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польша планирует еще в текущем году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны."Здесь у нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка - это был долгий процесс - отчета о военных потерях. На это ушло около 5 лет", - указал Шинковский вель Сенк.По его словам, этот отчет "является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг - то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии"."В данный момент мы готовим эту ноту, и нам, конечно, не придется долго ждать этого шага", - сказал замминистра. Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что убежден, что "ноту следует ожидать до конца этого года".В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813769559.html

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в мире, цены на нефть, польша, германия, берлин (город), вторая мировая война (1939-1945)