https://ria.ru/20220907/reparatsii-1815268258.html
Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций
Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций - РИА Новости, 07.09.2022
Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций
Польша планирует еще в текущем году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:52
2022-09-07T20:52
2022-09-07T20:52
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ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польша планирует еще в текущем году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны."Здесь у нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка - это был долгий процесс - отчета о военных потерях. На это ушло около 5 лет", - указал Шинковский вель Сенк.По его словам, этот отчет "является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг - то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии"."В данный момент мы готовим эту ноту, и нам, конечно, не придется долго ждать этого шага", - сказал замминистра. Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что убежден, что "ноту следует ожидать до конца этого года".В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html
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в мире, цены на нефть, польша, германия, берлин (город), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Цены на нефть, Польша, Германия, Берлин (город), Вторая мировая война (1939-1945)
Польша направит Германии ноту с требованием выплаты репараций
МИД Польши: Варшава в 2022 году направит Берлину ноту с требованием выплаты репараций
ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польша планирует еще в текущем году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
"Здесь у нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка - это был долгий процесс - отчета о военных потерях. На это ушло около 5 лет", - указал Шинковский вель Сенк.
По его словам, этот отчет "является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг - то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии".
"В данный момент мы готовим эту ноту, и нам, конечно, не придется долго ждать этого шага", - сказал замминистра. Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что убежден, что "ноту следует ожидать до конца этого года".
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине
считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.