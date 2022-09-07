https://ria.ru/20220907/referendum-1815207025.html

Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье

Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 07.09.2022

Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье

Референдумы в Запорожской и Херсонской областях не стоит искусственно приближать, нужно ориентироваться на конец октября или ноябрь, заявил руководитель... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:09

2022-09-07T17:09

2022-09-07T17:15

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Референдумы в Запорожской и Херсонской областях не стоит искусственно приближать, нужно ориентироваться на конец октября или ноябрь, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Мне почему-то кажется, что больше всего надо ориентироваться на конец октября, либо на ноябрь", - сказал Чеснаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что это будет удобно и комфортно для жителей Херсона и Запорожья, поскольку их жители, ранее находящиеся в составе Украины, привыкли голосовать на выборах и референдумах – как и вся Украина – в конце октября. Чеснаков назвал это "фактором электоральной памяти".Эксперт отметил, что не стоит искусственно торопить ситуацию. "Принципиально важная вещь - не заниматься прожектерством. С референдумами спешить не надо. Вообще, время работает на Россию - это очень четко нужно понимать", - сказал Чеснаков.Он заявил, что существуют факторы, в связи с которыми нет смысла искусственно приближать референдумы. Первый – рост динамики позитивного отношения к референдумам. Второй фактор - фактор безопасности, "потому что, безусловно, проводить подобного рода политические мероприятия нужно в условиях гарантий безопасности участников". Третий фактор - это фактор возвращения жителей. "Мы знаем, что значительное количество людей уехало... И конечно возвращение их на родину и участие в референдуме - это очень важное действие", - отметил Чеснаков. Четвертый фактор, по словам эксперта - это фактор легитимности. "Чем больше будет участников голосующих, тем более весомыми будут его результаты", - заявил Чеснаков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html

https://ria.ru/20220907/rossiya-1815195193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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