Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/referendum-1815207025.html
Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье
Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 07.09.2022
Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье
Референдумы в Запорожской и Херсонской областях не стоит искусственно приближать, нужно ориентироваться на конец октября или ноябрь, заявил руководитель... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:09
2022-09-07T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
алексей чеснаков
херсон
украина
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Референдумы в Запорожской и Херсонской областях не стоит искусственно приближать, нужно ориентироваться на конец октября или ноябрь, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Мне почему-то кажется, что больше всего надо ориентироваться на конец октября, либо на ноябрь", - сказал Чеснаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что это будет удобно и комфортно для жителей Херсона и Запорожья, поскольку их жители, ранее находящиеся в составе Украины, привыкли голосовать на выборах и референдумах – как и вся Украина – в конце октября. Чеснаков назвал это "фактором электоральной памяти".Эксперт отметил, что не стоит искусственно торопить ситуацию. "Принципиально важная вещь - не заниматься прожектерством. С референдумами спешить не надо. Вообще, время работает на Россию - это очень четко нужно понимать", - сказал Чеснаков.Он заявил, что существуют факторы, в связи с которыми нет смысла искусственно приближать референдумы. Первый – рост динамики позитивного отношения к референдумам. Второй фактор - фактор безопасности, "потому что, безусловно, проводить подобного рода политические мероприятия нужно в условиях гарантий безопасности участников". Третий фактор - это фактор возвращения жителей. "Мы знаем, что значительное количество людей уехало... И конечно возвращение их на родину и участие в референдуме - это очень важное действие", - отметил Чеснаков. Четвертый фактор, по словам эксперта - это фактор легитимности. "Чем больше будет участников голосующих, тем более весомыми будут его результаты", - заявил Чеснаков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html
https://ria.ru/20220907/rossiya-1815195193.html
херсон
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей чеснаков, херсон, украина, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Чеснаков, Херсон, Украина, Херсонская область , Запорожская область
17:09 07.09.2022 (обновлено: 17:15 07.09.2022)
 
Эксперт назвал подходящее время для голосования в Херсоне и Запорожье

Политолог Чеснаков: голосование в Херсоне и Запорожье стоит провести в конце октября

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Референдумы в Запорожской и Херсонской областях не стоит искусственно приближать, нужно ориентироваться на конец октября или ноябрь, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Мне почему-то кажется, что больше всего надо ориентироваться на конец октября, либо на ноябрь", - сказал Чеснаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
В Херсоне, на самой высокой точке города - телевышке, подняли гигантский триколор ко Дню флага России
17:07
Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября
Он добавил, что это будет удобно и комфортно для жителей Херсона и Запорожья, поскольку их жители, ранее находящиеся в составе Украины, привыкли голосовать на выборах и референдумах – как и вся Украина – в конце октября. Чеснаков назвал это "фактором электоральной памяти".
Эксперт отметил, что не стоит искусственно торопить ситуацию. "Принципиально важная вещь - не заниматься прожектерством. С референдумами спешить не надо. Вообще, время работает на Россию - это очень четко нужно понимать", - сказал Чеснаков.
Он заявил, что существуют факторы, в связи с которыми нет смысла искусственно приближать референдумы. Первый – рост динамики позитивного отношения к референдумам. Второй фактор - фактор безопасности, "потому что, безусловно, проводить подобного рода политические мероприятия нужно в условиях гарантий безопасности участников". Третий фактор - это фактор возвращения жителей. "Мы знаем, что значительное количество людей уехало... И конечно возвращение их на родину и участие в референдуме - это очень важное действие", - отметил Чеснаков. Четвертый фактор, по словам эксперта - это фактор легитимности. "Чем больше будет участников голосующих, тем более весомыми будут его результаты", - заявил Чеснаков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
16:45Специальная военная операция на Украине
Эксперт: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ЧеснаковХерсонУкраинаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала