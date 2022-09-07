https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html

Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября

Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября - РИА Новости, 07.09.2022

Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября

Голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства 4 ноября, поскольку эта дата объединяет всех в пространство... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:07

2022-09-07T17:07

2022-09-07T18:02

в мире

донбасс

донецк (днр)

единая россия

андрей турчак

день народного единства

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства 4 ноября, поскольку эта дата объединяет всех в пространство русского мира, заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."День народного единства — историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий", — сказал он, отметив, что провести голосование в этот день будет правильно и символично.Турчак также прокомментировал результаты социальных исследований о готовности жителей освобожденных территорий принять участие в голосовании и стать частью России.По его словам, "Единая Россия" с первых дней спецоперации работает в указанных регионах и общается с местным населением, которое давно выражает к этому готовность."Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность", — заключил политик.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецк (днр), единая россия, андрей турчак, день народного единства, херсонская область , запорожская область, владимир путин, россия