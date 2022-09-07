https://ria.ru/20220907/razrushenie-1814988955.html
В Турции предрекли полное разрушение Украины
В Турции предрекли полное разрушение Украины - РИА Новости, 07.09.2022
В Турции предрекли полное разрушение Украины
Украина вместо мира и стабильности предпочла подчинение Западу, в результате чего ее экономика пошла ко дну, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:04
2022-09-07T02:04
2022-09-07T10:45
в мире
украина
турция
европа
сша
нато
всемирный банк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/09/1531920989_0:0:3992:2246_1920x0_80_0_0_137b0a6fb7d8e52db8fa09e54b3c7d12.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина вместо мира и стабильности предпочла подчинение Западу, в результате чего ее экономика пошла ко дну, пишет турецкое издание dikGAZETE.Украинская экономика, говорится в публикации, использовавшая российскую логистическую сеть и экономические динамики, была очень сильна, тогда как хаос, созданный прозападными политиками, начал отбрасывать страну назад, опустив ее до "уровня африканских экономик".В результате Украина попала в полную зависимость. В частности, после захвата власти сторонниками Запада страна заняла миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка."Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена", — резюмирует dikGAZETE.Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220831/svo-1813315232.html
украина
турция
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/09/1531920989_3:0:3992:2992_1920x0_80_0_0_56921cf55472b35d85ab8565d37a710e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, европа, сша, нато, всемирный банк, россия, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Европа, США, НАТО, Всемирный банк, Россия, Владимир Путин
02:04 07.09.2022 (обновлено: 10:45 07.09.2022)
В Турции предрекли полное разрушение Украины
dikGAZETE: Украине грозит полное разрушение из-за подчинения Западу