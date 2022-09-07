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В Турции предрекли полное разрушение Украины - РИА Новости, 07.09.2022
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В Турции предрекли полное разрушение Украины
В Турции предрекли полное разрушение Украины - РИА Новости, 07.09.2022
В Турции предрекли полное разрушение Украины
Украина вместо мира и стабильности предпочла подчинение Западу, в результате чего ее экономика пошла ко дну, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:04
2022-09-07T10:45
в мире
украина
турция
европа
сша
нато
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина вместо мира и стабильности предпочла подчинение Западу, в результате чего ее экономика пошла ко дну, пишет турецкое издание dikGAZETE.Украинская экономика, говорится в публикации, использовавшая российскую логистическую сеть и экономические динамики, была очень сильна, тогда как хаос, созданный прозападными политиками, начал отбрасывать страну назад, опустив ее до "уровня африканских экономик".В результате Украина попала в полную зависимость. В частности, после захвата власти сторонниками Запада страна заняла миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка."Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена", — резюмирует dikGAZETE.Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, турция, европа, сша, нато, всемирный банк, россия, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Европа, США, НАТО, Всемирный банк, Россия, Владимир Путин
02:04 07.09.2022 (обновлено: 10:45 07.09.2022)
 
В Турции предрекли полное разрушение Украины

dikGAZETE: Украине грозит полное разрушение из-за подчинения Западу

CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in KievКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in Kiev
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина вместо мира и стабильности предпочла подчинение Западу, в результате чего ее экономика пошла ко дну, пишет турецкое издание dikGAZETE.
Украинская экономика, говорится в публикации, использовавшая российскую логистическую сеть и экономические динамики, была очень сильна, тогда как хаос, созданный прозападными политиками, начал отбрасывать страну назад, опустив ее до "уровня африканских экономик".
В результате Украина попала в полную зависимость. В частности, после захвата власти сторонниками Запада страна заняла миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена", — резюмирует dikGAZETE.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаТурцияЕвропаСШАНАТОВсемирный банкРоссияВладимир Путин
 
 
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