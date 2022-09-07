https://ria.ru/20220907/pvo-1815201325.html

Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО

Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО - РИА Новости, 07.09.2022

Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО

Германия ведет переговоры с соседними государствами по вопросу создания общей системы ПВО, нужна общеевропейская координация, заявила в четверг, выступая в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:55

2022-09-07T16:55

2022-09-07T16:56

в мире

кристина ламбрехт

германия

минобороны германии

евросоюз

нато

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Германия ведет переговоры с соседними государствами по вопросу создания общей системы ПВО, нужна общеевропейская координация, заявила в четверг, выступая в бундестаге ФРГ, глава Минобороны Кристина Ламбрехт."Ожидания высоки. И, конечно, нам предстоит многое сделать. Канцлер заявил об этом - у нас есть обязательство, немецкая инициатива о защите воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по вопросу об участии, так как это верный путь также в этом вопросе европейской координации, реализации европейской кооперации вместо того, чтобы действовать по одиночке", - заявила министр.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кристина ламбрехт, германия, минобороны германии, евросоюз, нато