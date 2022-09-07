https://ria.ru/20220907/pvo-1815201325.html
Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО
Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО
Германия ведет переговоры с соседними государствами по вопросу создания общей системы ПВО, нужна общеевропейская координация, заявила в четверг, выступая в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:55
2022-09-07T16:55
2022-09-07T16:56
в мире
кристина ламбрехт
германия
минобороны германии
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811588818_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_a0806b9843eddd7df9d3c45d97ab0611.jpg
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Германия ведет переговоры с соседними государствами по вопросу создания общей системы ПВО, нужна общеевропейская координация, заявила в четверг, выступая в бундестаге ФРГ, глава Минобороны Кристина Ламбрехт."Ожидания высоки. И, конечно, нам предстоит многое сделать. Канцлер заявил об этом - у нас есть обязательство, немецкая инициатива о защите воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по вопросу об участии, так как это верный путь также в этом вопросе европейской координации, реализации европейской кооперации вместо того, чтобы действовать по одиночке", - заявила министр.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.
https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811588818_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_caf5af2b4a2aa9f4e3392f2868273dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кристина ламбрехт, германия, минобороны германии, евросоюз, нато
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Минобороны Германии, Евросоюз, НАТО
16:55 07.09.2022 (обновлено: 16:56 07.09.2022)
Минобороны Германии предложило соседям объединить системы ПВО
Минобороны Германии ведет переговоры с соседними государствами по единой системе ПВО